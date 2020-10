REWE Group Österreich: Zweite Corona-Prämie für Mitarbeiter

Wiener Neudorf (OTS) -

Forderung der Arbeitnehmerseite in KV Verhandlungen bereits in Umsetzung

Einstelliger Millionenbetrag für zweite Corona-Prämie an 40.000 Mitarbeiter/innen



Die Mitarbeiter/innen von BILLA, MERKUR, PENNY und BIPA sowie in den Lagern und der Logistik leisteten und leisten heuer Außerordentliches unter schwierigsten Bedingungen. Dafür hat das Unternehmen bereits im April eine erste Corona-Prämie ausbezahlt. Im Herbst folgt nun eine weitere Corona-Prämie für die Belegschaft.

Wir stimmen den Arbeitnehmer-Vertretern zu: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen, Lagern, der Logistik und in der Online Shop-Logistik waren und sind heuer äußerst gefordert. Mit ihrem unglaublichen Einsatz an vorderster Front sorgen sie dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden verlässlich und sicher bekommen, was sie täglich brauchen “, betont Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG, „Dieser Einsatz bedeutet uns sehr viel, daher haben wir uns entschieden, als Zeichen dieser Wertschätzung in den nächsten Wochen eine zweite Corona-Prämie auszubezahlen.“

