Urlaub in der eigenen Stadt? STAYCATION!

Wien (OTS) - Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt! Das 25hours Hotel beim MuseumsQuartier bietet ab sofort exklusiv für WienerInnen „STAYCATION“, also Urlaub in der eigenen Stadt, an.

Das 25hours Hotel in zentraler Lage im 7. Bezirk ist ein entspanntes Hotel mit Atmosphäre, das mit den Träumen und Sensationen der Circuswelt spielt.

Und wie immer bei 25hours, gibt es dabei natürlich Besonderes zu erleben, denn bei Buchung des „Rundum 25hours-Erlebnis“ Specials ermöglicht 25hours Kunstliebhabern ein privates Tête-à-Tête mit Gustav Klimt oder Egon Schiele. Zu den weiteren inkludierten Leistungen gehören ein privater Limousinen-Service von zuhause und zurück, eine Übernachtung im PANORAMA GIGANTIC Zimmer mit Aussicht über Wien, ein 3-Gänge Menü à la Chef im RIBELLI Restaurant, Cocktails am Dachboden und Frühstück. Für die Erkundung der eigenen Stadt gibt es Schindelhauer Bikes.

Diesmal noch keine Lust auf das „Rundum 25hours-Erlebnis“, aber ein „ALMOST HOME“ Urlaub kommt wie gerufen? Wer einfach eine Auszeit braucht, in eine andere Welt abtauchen will und seine Stadt mal anders erleben möchte, reserviert einfach das kleine STAYCATION-Paket mit Übernachtung im MEDIUM Zimmer ab 89 EUR.

https://www.25hours-hotels.com/vienna-locals



STAYCATION buchen Reservieren unter res.wien@25hours-hotels.com https://www.25hours-hotels.com/vienna-locals

Für weitere Rückfragen kontaktieren Sie mich gern unter REggenhofer @ 25hours-hotels.com