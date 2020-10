Dermacare setzt neuen Antigen-Schnelltest ein

Wien (OTS) - Ab sofort bietet das Schönheitsinstitut in 1010 Wien den Antigen-Schnelltest an. Innerhalb von 15 Minuten kann mit einer Genauigkeit von 98,98% ermittelt werden, ob eine Infektion mit SAR-CoV-2 vorliegt.

Neben dem bisherigen Testangebot von PCR-Tests werden nun auch Antigen Schnelltests und Antikörper Tests angeboten. So bekommen Patienten schnell Gewissheit über ihren Gesundheitszustand und können sich und Ihr Umfeld schützen.

Das Angebot richtet sich nicht nur an Privatpersonen. „Vielen Firmen und Veranstaltern ist es wichtig, Ihre Mitarbeiter oder Seminarteilnehmer kurz vor einer Veranstaltung zu testen und so auf Nummer sicher zu gehen, dass alle gesund sind“ , erklärt Mag. Eduard Yusupov, Geschäftsführer von Dermacare. Für die PCR-Tests arbeitet Dermacare eng mit Wiener Labors zusammen.

Das Schönheitsinstitut bietet sowohl den PCR-Rachenabstrich als auch den Gurgeltest in Selbstanwendung an. Nach der Laboranalyse liegt das Ergebnis wenige Stunden später vor. Die Antigen Schnelltests und Antikörper Tests bieten eine schnellere Alternative. Beide Tests sind kostengünstig und nach 15 Minuten gibt es schon ein Ergebnis. Patienten erhalten per SMS einen Link zu dem Befund.

Ein weiterer Vorzug des eingesetzten Antigen Schnelltests sei, dass dieser über den Rachen durchgeführt wird und somit den von Patienten oft als unangenehm empfundenen Nasenabstrich ersetzt.

Auf die Frage, ob es nicht ungewöhnlich sei, dass ein Schönheitsinstitut Corona-Tests macht, antwortet Yusupov: „ Wegen unserer zentralen Lage und den Medizinern im Institut sind viele Firmen und Kunden an uns herangetreten, ob wir Testungen anbieten. Wir legen höchsten Wert auf die Einhaltung aller Hygienestandards. Die ästhetischen Behandlungen werden im 1. Stock unseres Instituts ausgeführt und die Testungen getrennt im Erdgeschoss. “ Alle Tests sind für den österreichischen Markt zertifiziert und am neuesten Stand der Technik.

