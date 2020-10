„Talk 1 Spezial“ zur US-Wahl „Der amerikanische Alptraum?“

Mit John Bolton, Trevor Traina, Peter Rough, Jakob Pöltl, Laura Bilgeri u. a.

Wien (OTS) - Knappe zwei Wochen vor der alles entscheidenden US-Präsidentschaftswahl diskutiert Lisa Gadenstätter in einem „Talk 1 Spezial“ am Mittwoch, dem 21. Oktober 2020, um 21.05 Uhr in ORF 1 zum Thema „Der amerikanische Alptraum?“. Bereits um 20.15 Uhr steht der Abend im Zeichen der US-Wahl, wenn Lisa Gadenstätter und Hanno Settele sich in „Dok 1: Guter Trump – Böser Trump“ die letzten vier Jahre des umstrittenen Präsidenten ansehen und bei seiner Erfolgsbilanz zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Talk 1 Spezial: Der amerikanische Alptraum?

Was sagen prominente Österreicher und Österreicherinnen, die schon lange in den USA leben? Wie schätzen sie die Situation ein? Was sagen ausgewiesene Amerika-Kenner, was hochkarätige Insider aus dem Weißen Haus zur Lage? Wie hat sich das Land unter Trump verändert? Wie sehr hat sich auch das Bild von Amerika verändert? Und: Was etwa passiert, wenn Donald Trump ein Wahlergebnis gegen ihn nicht anerkennt? Steht die große Wende bevor oder kann es tatsächlich noch mit Trump weitergehen? Und: Was bedeuten diese Wahl und ihr Ergebnis für uns in Österreich?

Zu Wort kommen bei Lisa Gadenstätter:

John Bolton, ehemaliger Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, zählte zu den engsten Vertrauten von Donald Trump

Trevor Traina, US-Botschafter in Österreich, wurde von US-Präsident Trump für diesen Posten nominiert

Peter Rough, Politikberater in den USA mit Kärntner Wurzeln

Sophie Spiegelberger, Austro-Amerikanerin, engagiert sich für die „Democrats Abroad“ in Österreich

Robin Lumsden, Rechtsanwalt in Wien und New York

Thommy Ten und Amélie van Tass, Zauberkünstler aus Niederösterreich, werden in den USA nach zahlreichen Tourneen und ihrem Erfolg bei der NBC-Show „America’s Got Talent“ im ganzen Land gefeiert

Außerdem Erlebnisberichte von:

Gottfried Helnwein, Künstler, arbeitet und lebt unter anderem in Los Angeles

Jakob Pöltl, Basketball-Profi aus Wien, NBA-Star in den USA

Laura Bilgeri, österreichische Schauspielerin, im Filmbusiness in den USA erfolgreich

