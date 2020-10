Neue kostenlose riz up Trainings unterstützen GründerInnen beim perfekten Video-Auftritt

LR Danninger: Krise hat gezeigt, wie wichtig es für Unternehmer ist, auch online zu überzeugen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Die Krise hat uns mehr denn je gezeigt, wie wichtig es für Unternehmerinnen und Unternehmer ist, auch online zu überzeugen. Daher gibt es nun von unserer Gründeragentur riz up ein spezielles Angebot, um den eigenen Video-Auftritt zu optimieren“, informiert Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger über das neue Service.

Das Team von riz up begleitet und unterstützt jährlich in 13.000 Beratungsgesprächen und knapp 150 Seminarterminen niederösterreichische GründerInnen und Jung-UnternehmerInnen. „Derzeit finden alle unsere Seminare online statt und da haben wir – jeder bei sich selbst – bemerkt, dass es schon etwas anderes ist, sich bei einer Videokonferenz als in einer Live-Begegnung zu präsentieren. Daher haben wir nun einen speziellen Schwerpunkt.“ erzählt riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt und erklärt weiter:

„In „Ihr Auftritt bitte“ und „Online gute Figur machen“ lernen GründerInnen und Jung-UnternehmerInnen aus Niederösterreich, wie sie persönlich online überzeugen.“.

Am Donnerstag den 29. Oktober und am Freitag den 30. Oktober finden diese kostenlosen Trainings das erste Mal statt:

1) Ihr Auftritt bitte - Kurz & prägnant Ihr Unternehmen präsentieren! 2) Online gute Figur machen - Die eigene Wirkung durch Stimme und Haltung optimieren!

Anmeldungen unter: www.riz-up.at/online-ueberzeugen

