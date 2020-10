"Christmas in Vienna" 2020 als Special im TV

Eines der erfolgreichsten Weihnachtskonzerte muss COVID-19 bedingt 2020 eine LIVE Pause einlegen

Wien (OTS) - Seit über 20 Jahren gibt es dieses traditionelle und unverwechselbare Weihnachtskonzert in Wien. Viele berühmte Opernstars haben zu dem sensationellen Erfolg dieses Konzertes beigetragen und die Menschen in aller Welt erfreut. Dieses Jahr müssen wir "Christmas in Vienna" leider absagen. Jährlich haben wir über 170 mitkwirkende Künstler auf der Bühne.



„Es wäre unverantwortlich in dieser Zeit die Künstler einem derartigen Risiko auszusetzen“, so der Produzent Peter Schilling. Dazu kommen noch die wirtschaftlichen Aspekte, die auf Basis der aktuellen Veranstaltungsbestimmungen nur einen Bruchteil der normalerweise zugelassenen Gala Besucher erlauben und dies mit einem Mundschutz für die gesamte Konzertdauer. Wir haben nun alles Mögliche getan und gemeinsam mit dem ORF an einem Konzept gearbeitet, um Ihnen dennoch ein Christmas in Vienna 2020 zu bieten. Gerade in dieser komplexen Situation möchten wir dazu beitragen, dass die Weihnachtszeit Kraft und Wärme gibt. Wir machen das mit einem Christmas in Vienna TV Special am 21. Dezember um 22.30 Uhr in ORF 2 bzw. am 24. Dezember im Vorabendprogramm von ARTE.

Hochkarätige Künstlerinnen und Künstler der „Christmas in Vienna“-Familie treffen zu einem weihnachtlichen Konzert der besonderen Art zusammen. Außerdem dürfen wir Ihnen bekannt geben, dass wir bereits an der Planung für Christmas in Vienna 2021 arbeiten und der Kartenvorverkauf begonnen hat. Erworbene Karten für Christmas in Vienna 2020 behalten Ihre Gültigkeit für das Jahr 2021.

Christmas in Vienna 2021

Marina Rebeka, Sopran

Margarita Gritskova, Mezzosopran

Charles Castronovo, Tenor

Adam Plachetka, Bariton



Dirigent: Sascha Goetzel



ORF Radio-Symphonieorchester

Wiener Sängerknaben

Wiener Singakademie



Änderungen vorbehalten.



Vorpremiere am 17.12.21 um 19:30 Uhr

Datum: 18.12.2021, 19:30 - 21:30 Uhr

Ort: Konzerthaus

Lothringerstraße 20, 1030 Wien, Österreich

