„USA – Hochspannung vor der Wahl“: „WELTjournal“-Roadtrip durch die Swing States Ohio, Michigan und Pennsylvania

Am 21. Oktober ab 22.30 Uhr in ORF 2; danach im „WELTjournal +“: „New York – so reich, so arm“

Wien (OTS) - Unter dem Titel „USA – Hochspannung vor der Wahl“ unternimmt das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl am 3. November (Details zum ORF-Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at) am Mittwoch, dem 21. Oktober 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 einen Roadtrip durch die sogenannten Swing States Ohio, Michigan und Pennsylvania. Sie gelten als Zünglein an der Waage und könnten den letzten Ausschlag geben, wer das Rennen macht. „WELTjournal +“ zeigt um 23.05 Uhr Reich und Arm in New York – vom Luxus der Milliardäre in ihren Wohntürmen bis zum Leben der Obdachlosen in den U-Bahn-Schächten.

WELTjournal: „USA – Hochspannung vor der Wahl“

Selten zuvor war der Ausgang einer US-Präsidentschaftswahl so ungewiss, selten zuvor die Spannung so groß. Mit seinem brachialen Politikstil beherrscht US-Präsident Donald Trump die weltweiten Schlagzeilen. Ob ihm das für seine Wiederwahl nützt oder eher schadet – darüber gehen die Meinungen auseinander. Trump liegt in den Umfragen zwar hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden, doch auch bei den Wahlen vor vier Jahren lag Trump in den Umfragen hinten und gewann dennoch. Dazu kommt, dass die Corona-Krise und die Black-Lives-Matter-Bewegung die USA noch tiefer gespalten haben.

Das „WELTjournal“ unternimmt einen Roadtrip durch die sogenannten Swing States Ohio, Michigan und Pennsylvania. Sie gelten als Zünglein an der Waage und könnten den letzten Ausschlag geben, wer das Rennen macht. Bei den Wahlen 2016 haben sie für Trump gestimmt. „Trump ist zwar ein Rüpel, aber sagt, was er denkt. Ich werde ihn wieder wählen“, meint Friseurin Londa aus Michigan. Jennifer aus Ohio hingegen wird diesmal nicht mehr für Trump stimmen: „Ich habe meinen Respekt vor ihm verloren, er ändert ständig seine Meinung und widerspricht sich selbst.“ Die überzeugte Republikanerin will diesmal den Demokraten Joe Biden wählen.

WELTjournal +: „New York – so reich, so arm”

New York ist die Heimatstadt von US-Präsident Trump und die Welthauptstadt der Millionäre. Auch in Corona-Zeiten werden New Yorks Reiche immer reicher. Die Kehrseite sind allerdings stetig steigende Lebenshaltungskosten, wachsende Wohnungsnot und Armut. Rund 80.000 Obdachlose leben in der Stadt. Die von Bürgermeister Bill de Blasio angekündigten Sozialmaßnahmen scheinen kaum zu wirken. „WELTjournal +“ zeigt Reich und Arm in New York – vom Luxus und den Eigenheiten der Milliardäre in ihren Wohntürmen bis zum Leben der Obdachlosen in den U-Bahnschächten tief unter der Erde. Die Dokumentation begleitet Menschen, die sich sonst nur selten vor einer Kamera zeigen, und gibt Einblick in zwei Welten, die so eng nebeneinander existieren und so gar nichts miteinander zu tun haben.

