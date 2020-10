Strategische Partnerschaft zwischen AUSTRIACARD und der IN Gruppe

Teilnahme an einer der größten EU-Ausschreibungen zur Erstellung von Ausweisdokumenten

Wien (OTS) - Zwischen AUSTRIACARD HOLDINGS und der IN Gruppe (französische Nationaldruckerei Imprimerie Nationale) wurde eine strategische Partnerschaft geschlossen, um an der griechischen Ausschreibung zur Beschaffung neuer integrierter Sicherheitsformulare, einschließlich des neuen griechischen Personalausweises, teilzunehmen. Das geschätzte Projektbudget liegt bei 515.000.000 € über einen Zeitraum von 15 Jahren.

Der neue griechische Personalausweis verfügt über einen Chip, ein farbiges Foto des Karteninhabers aber auch über eine elektronische Signatur, der die von der europäischen Kommission auf europäischer Ebene definierte eIDAS-Verordnung zu Grunde liegt. Diese elektronische Signatur ermöglicht dem Karteninhaber somit die Online-Abwicklung von Amtsgängen mit staatlichen Institutionen.

Als globale Unternehmensgruppe spezialisiert auf sichere Identitäten und digitale Dienstleistungen bringt die IN Gruppe ihre langjährige Erfahrung im Design, in der Produktion und im Druck von Hochsicherheitsdokumenten und Ausweissystemen ein.

AUSTRIACARD HOLDINGS nimmt an der Ausschreibung mit zwei seiner Tochtergesellschaften AUSTRIACARD GmbH und INFORM P LYKOS SA teil. Beide Unternehmen verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fertigung und Personalisierung von Regierungsdokumenten und Sicherheitsformularen.

ÜBER DIE IN GRUPPE

Die IN Gruppe (Imprimerie Nationale) ist ein globaler Spezialist für Sicherheit in den Bereichen Identitätserstellung und digitale Dienstleistungen und verfügt über langjährige Erfahrung in Produktion von und Umgang mit Hochsicherheitsdokumenten und Ausweissystemen. Die IN Gruppe fertigt rund 8 Millionen Reisepässe bzw. gesamt mehr als 35 Millionen sichere Dokumente pro Jahr. Die Unternehmensgruppe arbeitet global mit 28 Regierungen zusammen.

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS

AUSTRIACARD HOLDINGS ist eine österreichische High-Tech-IT Unternehmensgruppe mit Fokus auf Hardware Embedded Security und beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter. Die Gruppe ist mit drei Marken, AUSTRIACARD, INFORM und NAUTILUS, in den Bereichen digitale Sicherheit, Informationsmanagement und IoT international vertreten und hat im Jahr 2019 einen Umsatz von 135 Mio. € erzielt. AUSTRIACARD HOLDINGS verfügt in Europa mit sechs Produktionsstätten und acht Personalisierungszentren über sehr starke Präsenz von Großbritannien bis Griechenland und die Türkei. Mit zwei weiteren Personalisierungszentren in Südamerika und den USA kann die Gruppe ihre Kunden, wo auch immer sie sind, weltweit erreichen und bestmöglich bedienen.



