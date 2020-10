Erste Bank Open: Großes Live-Tennis bei ServusTV

Ab Montag, 26.10., täglich ab 14:00 Uhr LIVE: ServusTV zeigt u.a. alle Matches von Dominic Thiem, beide Halbfinal-Partien sowie das Finale live. Plus: Exklusive Thiem-Doku.

Wals (OTS) - Wenn die besten Tennisspieler der Welt ab 26. Oktober in Wien aufschlagen, sind die Fans bei ServusTV live dabei: Als offizieller TV-Partner und Host-Broadcaster des traditionsreichen ATP-500-Turniers berichtet ServusTV täglich live ab 14:00 Uhr aus der Wiener Stadthalle und zeigt fix alle Spiele von US Open-Champion Dominic Thiem live.

Die Konkurrenz für Titelverteidiger Thiem ist heuer so stark wie noch nie in Wien: Gleich sieben Spieler aus den Top-10 der Weltrangliste sind am Start. Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Novak Djokovic, 17-facher Grand-Slam-Turniersieger und Nr. 1 der Tenniswelt.



Als Host-Broadcaster der Erste Bank Open setzt ServusTV bei den Übertragungen neue Maßstäbe. 21 Kameras lassen die Tennisfans das Geschehen in der Wiener Stadthalle hautnah miterleben. An den Mikros ist geballte Tennis-Kompetenz im Einsatz: Das Moderatoren-Duo Barbara Schett und Christian Baier meldet sich täglich live ab 14:00 Uhr. Kommentiert werden die Spiele abwechselnd von Christian Nehiba und Alexander Antonitsch sowie Philipp Krummholz und Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek.



ServusTV zeigt von Montag bis Freitag täglich live ab 14:00 Uhr die Spiele der Day-Session sowie alle Spiele von Dominic Thiem live. Am Samstag, den 31. Oktober, überträgt ServusTV ab 14:00 Uhr beide Halbfinale-Spiele live und am Sonntag, den 1. November, ebenfalls ab 14:00 Uhr das große Finale live und exklusiv! Alle Spiele des Turniers gibt es zudem im Livestream auf servustv.com zu sehen.

Als besonderes Highlight zeigt ServusTV am Dienstag, 27. Oktober, ab 20:15 Uhr, die Inside-Doku „Der Thiem-Spirit, Teil 2 – Dominics Weg zum Grand-Slam-Gewinn". Über ein Jahr lang hat ServusTV-Reporter Max Foidl Österreichs Tennis-Ass begleitet. Das Ergebnis ist eine Doku, die spektakuläre Einblicke und jede Menge emotionale Highlights bietet.

