EANS-News: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S beruft mit Simone Faath neue CFO in den Vorstand

Mit der Berufung von Simone Faath als CFO ist der AT&S Vorstand wieder komplett.

Personalia

Leoben - Der Aufsichtsrat von AT&S hat mit Wirkung 1. November 2020 Simone Faath (54) für drei Jahre als CFO in den Vorstand der AT&S berufen. Sie wird die Bereiche Finance, Controlling, Investor Relations, Legal, Internal Audit und Compliance verantworten. Die Diplom-Volkswirtin Simone Faath war zuletzt beim US-amerikanischen Medizintechnikunternehmen Hillrom tätig, wo sie fünf Jahre lang als Vice President Finance für die Division Surgical Solutions zuständig und maßgeblich an der erfolgreichen Integration der Trumpf Medizin Systeme beteiligt war. Ihre Karriere begann sie bei der Siemens AG in München und hatte dort unterschiedliche kaufmännische Positionen inne. Anschließend übernahm sie kaufmännische Führungspositionen bei Sachtler, SAP und Thermo Fisher Scientific. Simone Faath hat Volkswirtschaftslehre an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg studiert.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Frau Faath eine äußerst kompetente und erfahrene Finanzexpertin für AT&S gewinnen konnten, mit der wir den eingeschlagenen Wachstumskurs erfolgreich weitergehen werden", so AT&S Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Hannes Androsch. "Es freut mich, mit Simone Faath nun wieder eine CFO im Vorstandsteam zu haben, die enorme kaufmännische Erfahrung in renommierten Technologieunternehmen mitbringt", sagt AT&S CEO Andreas Gerstenmayer.

Mit der Berufung von Simone Faath ist der Vierer-Vorstand von AT&S nun wieder komplett, der sich nunmehr wie folgt zusammensetzt: CEO Andreas Gerstenmayer, CTO Heinz Moitzi, COO Ingolf Schröder sowie CFO Simone Faath. Nach dem Rückzug von Monika Stoisser-Göhring aus dem Vorstand im Frühjahr 2020 hatte CEO Andreas Gerstenmayer in den vergangenen Monaten die Finanzagenden interimistisch übernommen.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - First choice for advanced applications

AT&S ist ein führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und von IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigte im Geschäftsjahr 2019/ 20 rund 10.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net [http:// www.ats.net/]

