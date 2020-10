„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“ über Rothschild-Dynastie u. a. mit Neuproduktion „Habsburgs Rothschild“

Außerdem: „Fernsehen zum Gernsehen“, „erLesen“ mit Gerald Fleischhacker, Stefan Slupetzky und Michaela Ernst

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ widmet sich am 20. Oktober 2020 in zwei „Erbe Österreich“-Produktionen der Bankiersdynastie Rothschild und zeigt zum Auftakt die Neuproduktion „Habsburgs Rothschild“ (20.15 Uhr). Die Rothschilds und die Habsburger – das war eine besondere Beziehung. Denn von Bankhäusern wie ihrem waren die Herrscher in Zeiten ständig überzogener Staatsbudgets de facto abhängig. Durch ihren Stammsitz in Frankfurt und ihre Niederlassungen in London, Paris und Neapel waren die Wiener Rotschilds besser vernetzt als ihre Mitbewerber in der Habsburger Monarchie. Darüber hinaus verfügten sie über ein hervorragendes Kommunikationssystem, womit sie wichtige Entscheidungen auf den Finanzmärkten schneller als andere treffen konnten. Die Regisseure Martin Vogg und Matthias Widter gehen in Interviews mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern aus den Bereichen Geschichte und Wirtschaft der Frage nach, welche Macht die Rothschilds in Österreich und Europa tatsächlich besaßen. Anschließend folgt die „Erbe Österreich“-Doku „Herrensitze – Rothschilds Wien“ (21.05 Uhr).

Nach einer neuen Folge von „Fernsehen zum Gernsehen“ um 21.50 Uhr begrüßt Heinz Sichrovsky in der jüngsten Ausgabe des ORF-III-Büchermagazin „erLesen“ (22.40 Uhr) wieder drei interessante Gäste: Kabarettist Gerald Fleischhacker, Autor und Musiker Stefan Slupetzky sowie Journalistin und Autorin Michaela Ernst. Gerald Fleischhacker stellt in seinem aktuellen Kabarettprogramm „Am Sand“ u. a. die Frage, warum Menschen plötzlich für alles im Leben einen Coach brauchen. Stefan Slupetzky sorgt in seinem Kriminalroman „Im Netz des Lemming“ nicht nur für Spannung, sondern stellt auch brennende gesellschaftliche Fragen. Und: Michaela Ernst setzt sich in ihrem Buch „Error 404“ mit Chancen und Gefahren der Digitalisierung auseinander.

