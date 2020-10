Jetzt mit der Bankomatkarte einkaufen und gleichzeitig Bargeld abheben.

Einkaufen und Geldabheben an der Kassa geht ab jetzt in einem Vorgang! Christian Schicker, Director of Business Development, Mastercard Austria.

Wien (OTS) - Komfort, Zeitersparnis und keine Kosten für Kundinnen und Kunden sind die Vorzüge des neuen Bargeld Service von Mastercard. Dabei kann beim Einkauf mit der Debit Mastercard und Maestro Karte gleichzeitig auch Geld abgehoben werden. Diesen Vorteil bieten jetzt unter anderen BILLA, MERKUR, BIPA, PENNY Markt, Hofer, Lidl, MPREIS, Unimarkt, denn’s, C&A, MediaMarkt und Zgonc an.

Mastercard hat mit zahlreichen Händlern den Bargeld Service initiiert. Dieser ermöglicht es Kundinnen und Kunden, mit ihrer Bankomatkarte einzukaufen und gleichzeitig Geld zu beziehen. Wer also heute Bargeld braucht, muss nicht mehr notwendigerweise den nächsten Bankomaten oder eine Bankfiliale aufsuchen, sondern kann den gewünschten Betrag problemlos an den Kassen der oben genannten Partner abheben. „Für Mastercard Österreich steht die Vereinfachung für den Kunden im Fokus. Wir möchten den Konsumenten eine weitere, zeitsparende Alternative zum Bargeldbezug bieten. Einkaufen und Geldabheben an der Kassa geht ab jetzt in einem Vorgang! “, sagt Christian Schicker, Director of Business Development, Mastercard Austria.

Bargeld an der Kassa spart Zeit und Geld

Eine Studie der WU Wien hat gezeigt, dass Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt jährlich rund neun Stunden für Bargeldbehebungen aufwenden. Durch den Bargeld Service kann nun ein Teil dieser Zeit gespart werden. Kundinnen und Kunden müssen lediglich an den Kassen erwähnen, dass sie den Service in Anspruch nehmen wollen und die gewünschte Auszahlungssumme nennen. Voraussetzung zum Bargeldbezug ist der Kauf eines Artikels, einen Mindesteinkaufswert gibt es hierbei nicht. Der ausbezahlte Betrag wird ebenso wie die Kaufsumme vom Bankkonto abgebucht und auf der Rechnung gesondert ausgewiesen. Pro Einkauf können bis zu 200 Euro abgehoben werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei diesem Vorgang keine Gebühren anfallen – so spart man nicht nur Zeit, sondern gegebenenfalls auch Geld.



