speiseKAMMER21 – regionaler Genuss: FH Kärnten schreibt Architektur-Wettbewerb aus

Kreative Konstruktions-Ideen für Selbstbedienungs-Container aus Holz werden gesucht

Spittal (OTS) - Unter dem Projekttitel „speiseKAMMER21“ schreibt der Studienbereich Bauingenieurwesen & Architektur der FH Kärnten bereits zum zehnten Mal einen österreichweiten Ideenwettbewerb aus. Teilnahmeberechtigt sind Schüler*innen der Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) und Studierende in den Bereichen Architektur, Hochbau, Tiefbau sowie Möbel- und Innenausbau, Holztechnik, Innenarchitektur und Industriedesign. Anmeldeschluss ist am 13. Dezember 2020, die Projekt-Einreichfrist endet am 26. März 2021.

Im ländlichen Raum an der Straße, direkt neben einem Bauernhof und auch im städtischen Raum stehen sie, die neuen Nahversorger im Container. Sie haben 24 Stunden an sieben Tagen der Woche geöffnet und decken das Bedürfnis der Bevölkerung nach regionalen und frischen Lebensmitteln direkt vor der Haustür ab. Nicht alle speiseKAMMERN entsprechen in ihrer Ausführung der Philosophie der zum Verkauf angebotenen Lebensmitteln: regional, ökologisch, nachhaltig und hochwertig.

Schüler*innen und Bachelor-Studierende sind aufgerufen eine speiseKAMMER aus Holz zu entwerfen, die entsprechend Platz für eine richtige Lagerung der Lebensmittel bietet, aber auch als Marktstand oder Puppentheater genützt werden kann. Das verwendete Baumaterial (Holz) soll aus der Region kommen. Die einfache Bauweise mit ausschließlich Brettern und Konstruktionsholz ermöglicht einen unkomplizierten Auf- und Abbau, der von zwei Personen mit Handwerkzeug durchgeführt werden kann. Eine anschließende Umsetzung im Maßstab 1:1 wird angestrebt.



Nominierung und Preise

Eine Fachjury wird die eingereichten Projekte bewerten und reihen. Das gesamte Preisgeld beträgt Euro 2.000, die Aufteilung erfolgt durch die Jury.

Anmeldekriterien

Die Anmeldung der Entwurfsprojekte muss bis zum 13.12.2020, 12:00 Uhr unter www.fh-kaernten.at/speisekammer21 erfolgen. Die Projektunterlagen müssen bis zum 26.3.2021, 12:00 Uhr eingereicht werden.

Der Ideenwettbewerb speiseKAMMER21 – regionaler Genuss wird unterstützt von der Landwirtschaftskammer Kärnten, proHolz Kärnten, Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten, Tschabitscher, AON, SHIGA, STRABAG AG.

Rückfragen & Kontakt:

FH Kärnten

Studienbereich Bauingenieurwesen & Architektur

DI Florian Anzenberger & Arch. DI Sonja Hohengasser

speisekammer21 @ fh-kaernten.at

www.fh-kaernten.at/speisekammer21