Der Ausdruck der Trüffel

Heuer warte ich ein bisschen länger

Wien (OTS) - Die hochwertige Weiße Trüffel wird in Coronazeiten noch exklusiver!

Das Spitzenprodukt der kulinarischen Kunst lässt in dieser schwierigen Zeit noch länger auf sich warten als in den vergangenen Jahren.

Tatsächlich ist die hochwertige Weiße Trüffel (Tuber Magnatum Pico), die ehrliche und wahre, eines der wenigsten Naturerzeugnisse, welches rund um das ganze Jahr langersehnt ist.

Die Liebhaber dieses wunderschönen und spannenden Produkts wissen das bestimmt - genauso wie Luca Miliffi, erfahrener Trüffelkenner und Bezugspunkt der österreichischen „Spitzengastronomie“ für den heimischen Markt.

Die Trüffel kann nicht angebaut und nicht wiedergegeben werden. Es gibt nichts, was sie ersetzen oder kopieren könnte. Die Trüffel kann man nur und ausschließlich abwarten. Wir vermissen ihren Duft das ganze Jahr lang und, wenn man ihn endlich wieder riecht, entdecken wir ihn jedes Mal neu. Der Duft des Winters, der beginnt...

Die Trüffel ist so schmackhaft!

Um die Trüffel lieben, respektieren und somit in ihrem Wesen vollkommen schätzen zu können, muss man laut Luca Miliffi geduldig sein, und heuer, mit der Verbreitung des Coronavirus, wird noch mehr Geduld benötigt.

Der erste Lockdown war für die Knolle ein Wundermittel: Keine Nachfrage, alles ruhend. Alles außer der Mutter Natur, die weiterhin und ohne Pausen ihren Weg geht. Sie hat ihre Juwele geschützt, gepflegt und somit gesund, stark und glänzend gezüchtet. Während des Sommers wurde die Trüffel nicht gesammelt. Sie hat sich somit auf außerordentliche Weise fortgepflanzt und dabei die Pflanzen geschützt, ohne die sie sonst nicht existieren könnte.

Luca Miliffi hat ein Jahr der Sommertrüffel wie heuer mit Corona nie erlebt. HERRLICH!

Aus den gleichen Gründen hatte sich der Sommer ursprünglich auch für die Saison der hochwertigen Weißen Trüffel als ausgezeichnet angekündigt. Schließlich haben aber die Hitze und die Trockenzeit im August und September ihren Aufschwung behindert. Corona hat Unsicherheit auf den Markt gebracht, und genau dieses Unsicherheitsgefühl hat die übliche Interaktion zwischen Menschen und Natur unterbrochen.

Für das erste Mal in seinem Leben als Trüffelkind, hat Luca Miliffi so entschieden, diesen langersehnten und so erwünschten Duft noch abzuwarten und somit ein bisschen Geduld zu haben. 2020 ist das allererste Jahr, in dem er all denjenigen, die ihm seit jeher blind vertrauen, davon abgeraten hat, NICHT am 01.10. gleichzeitig mit der Markteröffnung zu starten, sondern mindestens 15 Tage später:

"Vor dem 18. Oktober fange ich nicht an!"

Grund dafür ist, dass die hochwertige Weiße Trüffel nur beim Erreichen der Duft- und Geschmacksperfektion gesammelt und angeboten werden soll - die Profis wissen das. Man soll somit nie eine hochwertige Weiße Trüffel anbieten, wenn diese hohe Qualität noch nicht erreicht ist.

Wir werden in der ersten Oktoberhälfte keine gute Trüffel finden: Sie wird trocken und duftlos sein.

Die Märkte werden durcheinander sein, weil die meisten nun sogar historischen Messen nicht stattfinden werden.

„Nur die Messe der Weißen Albatrüffel, der Primadonna, sollte diesem Trend nicht folgen und ihre Liebhaber willkommen heißen.“

Und genauso ist es auch passiert!

Gleichzeitig versichert aber der Trüffeljäger Luca Miliffi, dass die Regenzeit und die Kälte der ersten Oktoberwoche genauso wie die neuen Coronarestriktionen auf das Gold der Erde wie ein Wundermittel wirken werden. Weniger Nachfrage und eine eingeschränktere Suche werden 2020 zu einem der besten Jahre machen - einem Jahr, das man nie vergessen wird.

Die minderwertigen Trüffel, wie z.B. jene der Ausbeuter in diesem Bereich, werden keinen Platz am Markt finden. Seltene Juwele werden hingegen noch hochwertiger und exklusiver sein. Auch das Angebot in der Gastronomie wird dank der unsicheren Situation viel selektiver sein: Nur die besten und ethisch korrektesten Restaurants werden eine hochwertige Weiße Trüffel anbieten können.

Es wird das Jahr der „CORONATRÜFFEL“. Dieses Gedicht wird uns Luca Miliffi durch seinen neuen Social Channel erzählen:

Truffle by Luca Miliffi

https://www.facebook.com/Truffle-by-Luca-Miliffi-111117847436500/

https://www.instagram.com/truffle_by_luca_miliffi/?hl=de

Er wird außerdem die Quintessenz dieses Produktes an den exklusiven Trüffeltagen kennenlernen, verkosten und erleben lassen (Termine auf der Webseite www.cibusitaly.it).

Diese Veranstaltungen werden alle im Offenen und gemäß der österreichischen Corona-Sicherheitsvorschriften stattfinden.

Luca Miliffi ist der Meinung, dass man allgemein nie aufhören soll – man soll nie die eigenen Träume aufgeben, um stets die eigenen Sinne und die eigene Seele glücklich zu machen.

Eine gute Trüffel an alle!



(Auch in Coronazeiten)



Il Giardino di Grace – Trüffelabend im Grace mit Luca Miliffi

Ein zauberhafter Abend im Zeichen der hochwertigen Weißen Qualitätstrüffel. Petra und ihr Mann Oliver Lukas werden die Gäste in ihrem Garten für einen einzigartigen Aperitif willkommen heißen – begleitet von der Suche nach der Weißen Qualitätstrüffel. Die exklusive Teilnahme des Trüffeljägers Luca Miliffi wird für unvergessliche Momente sorgen!

Datum: 30.11.2020, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: Restaurant Grace

Danhausergasse 3, 1040 Wien, Österreich

Url: https://www.grace-restaurant.at/

Luca Miliffi besucht den Traunsee

Auch heuer wird Luca Miliffi in die atemberaubende Landschaft am Traunsee den unverwechselbaren Duft der weißen Trüffel aus Alba bringen. Am 21. November findet im renommierten 3 Hauben-Restaurant Bootshaus im Seehotel Das Traunsee und am 22. November im Symposion Hotel Post mit der Poststube 1327 der traditionelle Trüffelmarkt statt, der für zwei Tage alle Liebhaber dieses kostbaren Goldes der Erde anlockt. Trüffelsalami, Trüffelbutter, Trüffelkäse und viele weitere Köstlichkeiten stehen ebenso wie Trüffel zu Marktpreisen von Luca Miliffi zum Kauf.

Datum: 21.11.2020

Ort: Seehotel Das Traunsee | Symposion Hotel Post

Ortsplatz 5, 4801 Traunkirchen, Österreich

Url: https://www.traunseehotels.at/traunseehotels-blog/detailseite/ich-befuerchte-ich-bin-suechtig

Geschwister Rauch feiert den Trüffeljäger Luca Miliffi

Ein fulminanter Abend mit dem besten Trüffelexperten Österreichs Luca Miliffi.



Genießen Sie Ihren Aperitif beim Trüffelmarkt in unserem Garten und suchen Sie sich gleich die Trüffel für Ihr Menü aus.



Trüffel können vor Ort gekauft werden.



Datum: 28.11.2020, 11:00 - 18:00 Uhr

Ort: Geschwister Rauch

Trautmannsdorf 6, 8343 Bad Gleichenberg, Österreich

Url: https://www.geschwister-rauch.at/events

Trüffel Dinner mit Luca Miliffi

Auch heuer wird das Restaurant von Marco Simonis zu einer zauberhaften Location für ein großartiges Trüffeldinner - 4. und 5. Dezember im Bastei10. Am Freitag mit der exklusiven Teilnahme des Trüffelexperten Luca Miliffi.

Datum: 04.12.2020, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Marco Simonis - Bastei 10

Dominikanerbastei 10, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.marcosimonis.com/trueffel-dinner-1/

Trüffel Pop-Up im Restaurant Opus (Hotel Imperial) mit Luca Miliffi

Zum ersten Mal findet im Restaurant Opus (Hotel Imperial) das Trüffel Pop-Up statt: 13. - 15. November 2020. Am Freitag mit der exklusiven Teilnahme des Trüffelbotschafters Luca Miliffi.

Datum: 13.11.2020

Ort: Restaurant Opus im Hotel Imperial

Kärntner Ring 16, 1015 Wien, Österreich

Tartufo Totale

Die Trüffelgenusstage am Alsergrund



TARTUFO TOTALE heißt es bei uns zum 2. Mal - zum Start der Saison der Tuber Magnatum Pico, der Weißen Trüffel. Erntefrisch - von ganz klein bis ziemlich groß, und Herrliches mit und rund um das ganze Trüffeluniversum. Für alle, die kulinarisch aufmerksam durch´s Leben schweifen. Für jeden Geschmack.



DER Trüffeljäger, Luca Miliffi, gibt an beiden Tagen nachmittags gegen 15:00 Uhr sein geballtes Wissen über das unterirdisch gut versteckte Gold zum Besten.



SAMSTAG, 24.10. + SONNTAG, 25.10.

11:00 BIS 20:00 UHR

Datum: 24.10.2020, 11:00 - 20:00 Uhr

Ort: Berggasse 5, 1090 Wien, Österreich

Url: https://viennaballhaus.com/2410-2510-tartufo-totale-20

