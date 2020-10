NEOS: Meinl-Reisinger gratuliert Sepp Schellhorn zur Wiederwahl als Salzburger Landessprecher

Meinl-Reisinger: „Sepp und sein Team um Landesrätin Klambauer werden den erfolgreichen Salzburger Weg der Mitte weiter prägen.“

Wien (OTS) - Bei einer Mitgliederversammlung in Salzburg haben NEOS Salzburg heute ein neues Landesteam gewählt. An der Spitze bleiben als Landessprecher Nationalratsabgeordneter Sepp Schellhorn und seine Stellvertreterin Andrea Klambauer. Beide wurden heute von den Mitgliedern mit klarer Mehrheit bestätigt. Sepp Schellhorn wurde mit 86 Prozent zum NEOS-Salzburg-Landessprecher gewählt, Landesrätin Andrea Klambauer mit 88 Prozent zur Landessprecher-Stellvertreterin.



„Ich gratuliere beiden herzlich zur Wahl. Gemeinsam mit ihrem Team werden Sepp und Andrea den erfolgreichen Salzburger Weg der Mitte weiter prägen und NEOS in Salzburg weiter stärken. Wir zeigen in Salzburg seit zwei Jahren erfolgreich, dass es einen Unterschied macht, wenn NEOS in einer Regierung sind“, sagt NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger.

Sepp Schellhorn: „Wir haben jetzt drei Jahre Zeit, uns auf die Landtagswahl vorzubereiten, unser Profil zu schärfen und wirkungsvoll auf unsere Kernthemen zu setzen: Bildung, Wirtschaft, Wohnen, Transparenz und Chancengleichheit für Frauen. NEOS Salzburg sind mit dem Versprechen einer bürgerlich-liberalen Politik angetreten – dieses Versprechen werden wir einlösen. Andrea Klambauer beweist als Landesrätin tagtäglich, dass man nicht in der Politik ist, um den Status-quo zu verwalten, sondern Reformen anzugehen. Diesen Weg werden wir mit noch mehr Eigenständigkeit weiterverfolgen.“



Als Landesfinanzreferent wurde Christian Schinagl ebenso mehrheitlich bestätigt wie NEOS-Landtagsabgeordneter und 2. Präsident Sebastian Huber und Gemeinderätin Nathalie Baumann. Neu im Landesteam sind darüber hinaus NEOS-Landtagsklubobmann Sepp Egger und Risikomanagerin Marlene Maier.

