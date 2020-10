ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 43 von 19. Oktober 2020 bis 25. Oktober 2020)

Montag, 19. Oktober 2020

11:00 BM Mag. Christine Aschbacher nimmt am Festakt „Die Steiermark im Gedenk- und Jubiläumsjahr der Republik Österreich 2020“ teil (Aula der Universität, Hofgasse 14, 8010 Graz)

17:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Verleihung des Medienpreises „Senioren-Rose und -Nessel“ teil (Parlament, 1010 Wien)

18:00 BM Mag. Christine Aschbacher verleiht den Staatspreis „Familie und Beruf“ (Palais Wertheim, Canovagasse 1, 1010 Wien)

Bilateraler Arbeitsbesuch von BM Mag. Alexander Schallenberg (London)

BM Elisabeth Köstinger nimmt am „Agrarrat“ teil (Luxemburg, bis 20.10.)

Bilateraler Arbeitsbesuch von BM Mag. Klaudia Tanner (Zürich)

Dienstag, 20. Oktober 2020

09:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen an der Fachtagung „Task Force Pflege“ teil (Hofburg, 1010 Wien)

11:45 Pressekonferenz mit BM Mag. Karoline Edtstadler anlässlich des Treffens der „Slavkov-3-Europaminister“ (Bundeskanzleramt, 1010 Wien)

16:00 BM Mag. Klaudia Tanner nimmt an der Präsentation der Dokumentation „Gegen unsichtbare Gegner – Die ABC-Abwehr des Heeres im Corona-Einsatz“ teil (ABC-Abwehrzentrum, Platz der Eisenbahnpioniere 1, 2100 Korneuburg)

17:00 Keynote von BM Dr. Margarete Schramböck am „Business Circle“ (Raiffeisen Bank International, Am Stadtpark 9, 1030 Wien)

18:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Eröffnung der Ausstellung „Jan Kiepura und Martha Eggerth“ teil (Das exil.arte Zentrum, Lothringerstraße 18, 1030 Wien)

18:30 Kamingespräch mit StS Dr. Magnus Brunner zum Thema „Für uns in der Regierung. Mit uns im Gespräch“ (virtuell)

BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der „Ministerial Conference on the European Research Area“ teil (Bonn)

Bilateraler Arbeitsbesuch von BM Mag. Alexander Schallenberg (Kopenhagen)

Mittwoch, 21. Oktober 2020

11:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

15:00 BM Mag. Alexander Schallenberg empfängt seinen Amtskollegen aus Nordmazedonien, Außenminister Bujar Osmani (BMEIA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien)

15:35 Keynote von BM Dr. Margarete Schramböck bei dem von DigitalEurope veranstalteten Onlineevent „A Digital Investment Strategy for Europe’s Recovery“ (virtuell)

Donnerstag, 22. Oktober 2020

09:00 BM Dr. Margarete Schramböck und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen am „Pre-Work Coffee“ mit „Frau in der Wirtschaft“ teil (Volksgarten, 1010 Wien; bei Schlechtwetter virtuell)

10:30 BM Mag. Klaudia Tanner nimmt am PR-Event der ÖBB teil (ÖBB-Hauptbahnhof, Eva-Zilcher Gasse 1, 1100 Wien)

12:30 BM Mag. Karoline Edtstadler besucht die „Millstätter Wirtschaftsgespräche“ (Marktplatz 14, 9872 Millstatt)

Besuchstag von BM Mag. Karoline Edtstadler (Kärnten)

Bilateraler Arbeitsbesuch von BM Mag. Alexander Schallenberg (Athen)

Freitag, 23. Oktober 2020

09:30 Eröffnungsstatement von BM Dr. Margarete Schramböck beim WKÖ „CodingDay 2020“ (Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien)

10:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am informellen Compet teil (virtuell)

11:00 BM Mag. Klaudia Tanner nimmt an der Angelobung der Grundwehrdiener teil (Rohrkaserne, Seebacher Allee 20, 9524 Villach)

Besuchstag von BM Mag. Christine Aschbacher (Steiermark)

Besuchstag von BM Mag. Karoline Edtstadler (Salzburg)

Bilateraler Arbeitsbesuch von BM Mag. Alexander Schallenberg (Zypern)

