Österreichs wichtigster Onlinevideokongress findet statt! Und die Felber kommt selber!

Wien (OTS) - Die neovideo, Österreichs wichtigster Onlinevideokongress, findet am 20. Oktober 2020 statt! Nach der Verschiebung aus dem März, die der Corona-Krise und dem Lockdown geschuldet war, haben die Veranstalter ein Sicherheitskonzept erarbeitet und alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um die TeilnehmerInnen zu schützen.

Das Motto der neovideo 2020 ist „Kreativität trifft Daten“ – gemeinsam mit der Digitalexpertin und iab-Vizepräsidentin Cosima Serban wird News on Video-Geschäftsführer Martin Wolfram den Kongress am 20. Oktober präsentieren.

Der Onlinevideo-Kongress neovideo wird im Radisson Blu Park Royal Palace Hotel in 1140 Wien stattfinden. Neben Vorträgen zu Themen wie Contentstrategie, virale Onlinevideos oder psychologischem Videodesign wird es viele Workshops zu Kreation, Verbreitung, Datennutzung und auch viele Case Studies geben. Österreichische Profis von den ÖBB bis hin zur Stadt Wien und dem Tirol-Tourismus zeigen wie´s geht – auch mitten in der Krise. Robert Weißmann vom ORF wird den neuesten Stand zum ORF-Player berichten – und als besonderes Schmankerl kommt gleich zu Beginn Bäckerin Doris Felber und erzählt, wie sie in der Krise mit spontanen Videos durch die Verbreitungs-Decke gegangen ist.

NEWS ON VIDEO, 2008 von Martin Wolfram und Andreas Modritsch gegründet, ist die Videoagentur mit dem Blick fürs Wesentliche. Durch professionelle Filmproduktionen schafft sie visuelle Kunstwerke, die im Gedächtnis bleiben: vom Imagefilm über Werbespots und Online-Videos bis hin zur Reportage. Betreut werden namhafte Kunden in vielen unterschiedlichen Kanälen. Mit den „Gleisgeschichten“ für die ÖBB hat News on Video heuer zahlreiche Preise, unter anderem den best content marketing-award in Berlin, den Corporate Media and TV-Award in Cannes und eine CCA-Venus gewonnen.

http://www.newsonvideo.at

