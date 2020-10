Hebein/Maresch: ÖBB-Rahmenplan unterstützt Wiens Smart-City-Rahmenstrategie

Klimaschutzministerin setzt einen Schwerpunkt für attraktivere Öffis für die Pendler*innen

Wien (OTS) - "Der heute von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler präsentierte ÖBB-Rahmenplan enthält für Wien sehr wichtige Bahnprojekte“, freuen sich Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und Rüdiger Maresch, Verkehrssprecher der Grünen Wien. In den nächsten sechs Jahren investieren die ÖBB insgesamt 17,5 Milliarden Euro in die Schieneninfrastruktur der Zukunft. „Klimaschutzministerin Leonore Gewessler setzt einen wichtigen Schwerpunkt für attraktivere öffentliche Verkehrsmittel für Pendler*innen in der Ostregion und legt damit Schienen in Richtung Klimahauptstadt Wien. Das Bahnpaket zeigt, wie wichtig die gute Zusammenarbeit zwischen Wien und Klimaschutzministerium im Kampf gegen die Klimakrise ist“, freut sich Hebein. „Mit diesen Rekordinvestitionen in den Bahnausbau startet die Grüne Ministerin eine große Ausbauoffensive in den öffentlichen Verkehr, um Versäumnisse ihrer Amtsvorgänger auszugleichen“, so Maresch weiter.

Investitionen im Umfang von 6 Milliarden Euro in der Ostregion bedeuten für Wien sehr wichtige Projekte. Die wichtigsten sind sicherlich die Modernisierung der S-Bahn-Stammstrecke durch Wien, der Ausbau der Verbindungsbahn Meidling - Hütteldorf, der viergleisige Ausbau der Südbahn zwischen Meidling und Mödling, sowie diverse Bahnhofsumbauten und Bahnsteigverlängerungen. Die Bahnsteigverlängerungen und die Einführung des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS auf der Stammstrecke bedeuten im Endeffekt eine wesentlich höhere Kapazität durch mehr und längere Züge. Auch wird dadurch die Pünktlichkeit erhöht und die Fahrzeit von Floridsdorf – Meidling um zwei Minuten verkürzt.

„Der Verkehr ist das Sorgenkind in der Klimaschutzpolitik und für 40% der CO2-Emissionen in der Stadt verantwortlich. ‚Doppelt so viele Öffis, halb so viele Autos‘ lautet unser Ziel und dafür ist es wichtig, Alternativen für die vielen Menschen, die nicht in Wien wohnen, aber hier arbeiten, zu schaffen. Die S-Bahn im U-Bahntakt auf der Stammstrecke, der Streckenausbau rund um Wien und die Modernisierungsmaßnahmen sind wesentliche Schritte dafür“, so die Wiener Verkehrsstadträtin. „In Verbindung mit vielen weiteren Verbesserungen im Wiener Umland wird dadurch das Öffi-Angebot für alle Pendler*innen wesentlich attraktiver. Dieses einzigartige Maßnahmenbündel ist in Verbindung mit dem 1-2-3-Ticket eine massive Unterstützung für die Stadt Wien, um das Ziel der Smart-City-Rahmenstrategie von einem 85%igen Anteil des Umweltverbunds bis 2030 zu erreichen“, freut sich Maresch über das nun vorliegende Programm.

