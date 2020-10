FPÖ – Hauser: Ab November kommen Gratis-Covid-19-Tests für private Vermieter!

FPÖ-Einsatz für private Vermieter trägt Früchte

Wien (OTS) - „Auch mein Einsatz hat sich gelohnt!“, freute sich heute der FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser über die Äußerung von ÖVP-Tourismusministerin Köstinger im Tourismusausschuss. Während der Aussprache mit Tourismusexperten antwortete die Ministerin auf Hausers Nachfrage, ob auch Privatvermieter kostenfrei Coronatests erhalten werden, mit einem „Ja“. „Köstinger hat damit diese für private Vermieter im Rahmen des häuslichen Zu- und Nebenerwerbs ab dem 1. November 2020 versprochen“, führte Hauser aus.

„Bis jetzt wurden auf Corona lediglich in Gastronomiebetrieben, Campingplätzen und Jugendherbergen getestet, eine Erweiterung bei Schilehrern und Bergführern wurde bereits zugesagt. Jetzt endlich sind auch private Vermieter dabei, die immerhin allein in Tirol mehr als zehn Millionen Nächtigungen im Jahr erzielen und damit ein Rückgrat im Tourismus darstellen. Die Gratistestungen haben wir Freiheitliche seit Sommer eingefordert“, so Hauser, der sich unermüdlich für die Tourismusbetriebe in Österreich einsetzt.

