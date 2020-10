F. Peter Mitterbauer neuer Vize-Präsident der Industriellenvereinigung

IV-Präs. Knill: Top-Unternehmer und in hohem Maß anerkannte Persönlichkeit

Wien (OTS) - Der Bundesvorstand der Industriellenvereinigung (IV) hat am heutigen Donnerstag F. Peter Mitterbauer zum Vize-Präsidenten der Organisation gewählt. „Ich freue mich, dass mit F. Peter Mitterbauer ein Top-Unternehmer und eine in hohem Maß anerkannte Persönlichkeit in unserem Team in den kommenden Jahren mitarbeiten wird. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in der IV – sei es in der Landesgruppe Oberösterreich, in der Jungen Industrie oder im IV-Bundesvorstand – kennt er die Industriellenvereinigung bestens“, betonte IV-Präsident Georg Knill. In einer ersten Reaktion erklärte Mitterbauer: „Ich bedanke mich beim IV-Bundesvorstand für das Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit dem IV-Team die Interessen der Industrie zu vertreten. Gemeinsam werden wir hart daran arbeiten, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Technologie- und Industriestandortes weiterzuentwickeln.“ Neben IV-Präsident Knill und Mitterbauer bilden Vize-Präsidentin Sabine Herlitschka und Vize-Präsident Philipp von Lattorff das Leitungsgremium der IV.

Zur Person: Peter Mitterbauer

Dipl. Ing. F. Peter Mitterbauer, MBA ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender des Industrie- und Technologieunternehmens MIBA AG, einem der führenden strategischen Partner der internationalen Motoren- und Fahrzeugindustrie mit Sitz in Laakirchen. In der Industriellenvereinigung war er im Vorstand der Jungen Industrie Oberösterreich aktiv, zudem fungiert er in der IV-Oberösterreich als Vize-Präsident. Auf Bundesebene ist er seit Jahren im IV-Bundesvorstand tätig, unter anderem leitete er 2016 die IV-Fokusgruppe „Digitale Wirtschaft und Gesellschaft“. Mitterbauer ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Ein Foto zum honorarfreien Download finden Sie hier:

https://bit.ly/3lHWMiS

Weitere Informationen: www.iv.at/medien

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Sandra Bijelic

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2305

sandra.bijelic @ iv.at

https://www.iv.at/medien