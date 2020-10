Lotto: Jackpots bei Lotto und bei Joker

Es geht um 1,5 Mio. Euro beim Sechser und 350.000 Euro fürs „Ja“

Wien (OTS) - Nach drei Solo-Sechsern in Folge war am vergangenen Mittwoch nun – vorläufig – Schluss mit „Millionär-Werden“. Es gelang niemandem, die „sechs Richtigen“ 4, 7, 9, 10, 19 und 42, die diesmal also ohne Zwanziger- und Dreißiger-Zahlen ausgekommen waren, zu tippen, und damit wartet am Wochenende ein Jackpot beim Sechser. Dabei wird es um rund 1,5 Millionen Euro gehen.

Drei Spielteilnehmer dürfen sich über einen Fünfer mit der Zusatzzahl 8 und damit über einen Gewinn von mehr als 28.400 Euro freuen. Ein Steirer und ein Kärntner waren dabei mit Normalscheinen erfolgreich, ein Niederösterreicher setzte auf das System 0/07 und verzeichnete damit noch einen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl extra. Allen drei fehlte übrigens die Zahl 42 zum Sechser.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Mittwoch ebenfalls ein Sechser aus. Damit wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 250.000 Euro.

Joker

Nach elf Runden in Folge mit jeweils zumindest einem Gewinn im ersten Rang riss auch beim Joker die Gewinnserie. Am Mittwoch gab es erstmals seit Anfang September keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination, und so wartet am Sonntag ein Jackpot mit rund 350.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14. Oktober 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 620.082,23 – 1,5 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 28.420,40 100 Fünfer zu je EUR 930,10 335 Vierer+ZZ zu je EUR 83,20 4.878 Vierer zu je EUR 31,70 6.692 Dreier+ZZ zu je EUR 10,40 66.381 Dreier zu je EUR 4,20 175.385 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 07 09 10 19 42 Zusatzzahl 08

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14. Oktober 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 43 Fünfer zu je EUR 5.533,20 1.954 Vierer zu je EUR 20,60 32.507 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 04 14 19 21 28 36

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14. Oktober 2020

JP Joker, im Topf bleiben EUR 166.240,97 – 350.000 Euro warten 11 mal EUR 8.800,00 58 mal EUR 880,00 818 mal EUR 88,00 8.376 mal EUR 8,00 78.529 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 8 2 3 1 1

