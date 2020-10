„Vera“ am 16. Oktober in ORF 2

Mit „Alle Achtung“ und Danielle Spera

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Vera“ spricht Vera Russwurm am Freitag, dem 16. Oktober 2020, um 21.20 Uhr in ORF 2 mit Danielle Spera, der Direktorin des Jüdischen Museums in Wien, und mit den Chartstürmern „Alle Achtung“.

Der steirischen Popband „Alle Achtung“ gelang mit ihrem Song „Marie“ der Sommerhit des Jahres. Der große Erfolg kam für alle überraschend – am meisten für die Gruppe selbst, am wenigsten für Star-Astrologin Gerda Rogers, die in dem Song nicht nur mitwirkt, sondern auch den Zeitpunkt des Chart-Erfolges prophezeit hatte. In einer Zuspielung erklärt sie, wie es für die Karriere von „Alle Achtung“ nun weitergeht.

Außerdem zu Gast: Die Direktorin vom Jüdischen Museum in Wien und ehemalige „ZIB“-Anchor-Woman Danielle Spera. Sowohl sie als auch ihr Mann Martin Engelberg waren nach einer Reise nach Israel an COVID-19 erkrankt, und zwar so heftig, dass Martin Engelberg sogar auf eine Isolierstation musste, wo ihm eine Lungenentzündung diagnostiziert wurde. Spera und Engelberg erzählen bei Vera Russwurm von ihrer zum Teil sehr schmerzhaften Erfahrung mit COVID-19.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at