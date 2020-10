Marcel Hirscher tritt bei „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ an – am 17. Oktober in ORF 1

Kai Pflaume begrüßt zur 40. Ausgabe außerdem Melanie C, Palina Rojinski, Florian Silbereisen, Kaya Yanar u. v. m.

Wien (OTS) - Zum 40. Mal begrüßt Kai Pflaume kleine und große Stars, wenn am Samstag, dem 17. Oktober 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 eine neue Ausgabe der beliebten ORF/ARD-Familienshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ auf dem Programm steht. In zehn spannenden Duellen gehen als hochmotivierte, prominente Gäste diesmal Ex-Ski-Star Marcel Hirscher, Sängerin und Ex-Spice Girl Melanie C, Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick, die Schlagerstars Florian Silbereisen und Thomas Anders, Entertainer Jürgen von der Lippe und die Comedians Paul Panzer und Kaya Yanar and den Start. Außerdem stellen sich Moderatorin Palina Rojinski, Quiz-Profi Sebastian Klussmann sowie Social-Media-Star Caro Daur ihren kleinen Herausforderern und Jürgen Vogel tritt erneut in der Kategorie „Klein gegen Vogel“ zum Duell an. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung tritt Marcel Hirscher im „Motorrad-Duell“ gegen den zwölfjährigen Fabio an und die achtjährige Sonja aus Strobl in Salzburg fordert Melanie C im „Plank-Ball-Duell“ heraus.

Die Wettkämpfe im Überblick:

Das „Flaggen-Duell“: Johann (8) gegen Sebastian Klussmann Alleswisser Sebastian Klussmann und Johann (8) nehmen die Zuschauer/innen mit auf eine Reise um die ganze Welt. Sie müssen möglichst vielen Landesflaggen erkennen und richtig benennen. Dabei kann der Jäger schnell mal zum Gejagten werden.

Das „Motorrad-Duell“: Fabio (12) gegen Marcel Hirscher

Marcel Hirscher ist nicht nur auf der Skipiste ein Ass, auch auf dem Motorrad fühlt sich der ehemalige Ski-Superstar zu Hause. Sein Gegenspieler Fabio (11) fordert ihn zu einem spektakulären Balanceakt auf einem 10 Meter langen Balken heraus.

Das „Dialekte-Duell“: Rosalie (11) gegen Jürgen von der Lippe Das Oecher Platt ist seine Heimat und auch mit dem Kölschen ist er bestens vertraut, aber wie gut kennt sich Jürgen von der Lippe mit den anderen deutschen Dialekten aus? Kann er anhand eines Satzes das Paderborner vom Märkischen Platt unterscheiden? Seine Herausforderin Rosalie (11) jedenfalls behauptet, sie kenne alle deutschen Dialekte.

Das „Rechtschreib-Duell“: Alina (11) gegen Palina Rojinski

Im Duell von Palina Rojinski mit der elfjährigen Alina steht auch die deutsche Sprache im Mittelpunkt, diesmal aber die korrekte Rechtschreibung nach Konrad Duden. In möglichst vielen Worten müssen die Duellantinnen die Fehler markieren und die richtige Schreibweise benennen. Und das kann bei manchen Worten im deutschen Sprachschatz mitunter sehr, sehr kniffelig sein.

Das „Asterix-Duell“: Jonathan (10) gegen Kaya Yanar und Paul Panzer Nicht mal einen ganzen Satz, sondern nur ein einziges Bild bekommen Paul Panzer und Kaya Yanar zu sehen, um daran den dazu passenden Asterix-&-Obelix-Band zu erkennen. Wer wird bei mehr als 14.000 Bildern den Durchblick behalten? Das Comedy-Duo oder der zehnjährige Asterix-Experte Jonathan?

„Klein gegen Vogel“ – Stangen-Hangeln: Coralie (9) gegen Jürgen Vogel Ein echter Kraftakt wartet im Duell „Klein gegen Vogel“ auf Jürgen Vogel. Die neunjährige Coralie behauptet, dass Sie sich schneller durch einen vertikalen Stangenwald hangeln kann als der Schauspieler. Kraft, Technik und Willenskraft sind in diesem Duell der Schlüssel zum Erfolg.

Das „Plank-Ball-Duell“: Sonja (8) gegen Melanie C

Melanie C stellt sich bei „Klein gegen Groß“ einer ganz besonders kraftraubenden Herausforderung. Im Liegestütz muss ein Ball von einer Hand in die andere übergeben werden. Schafft die gerade mal acht Jahre alte Sonja aus Österreich oder „Sporty Spice“ mehr Handwechsel?

Das „Rollwende-Duell“: Katharina (12) gegen Franziska van Almsick Nicht weniger sportlich ist die Herausforderung, der sich Franziska van Almsick stellt: Die ehemalige Weltklasse-Athletin tritt gegen die zwölfjährige Nachwuchs-Schwimmerin Katarina im Becken zum Rollwenden-Duell an und kann dabei unter Beweis stellen, warum Wasser noch immer ihr liebstes Element ist.

Das „Schlager-Duell“: Miguel (12) gegen Florian Silbereisen und Thomas Anders

Mit gleich zwei Topstars der deutschen Musikszene bekommt es der Herausforderer im „Schlager-Duell“ zu tun. Florian Silbereisen und Thomas Anders treten gemeinsam an, um große deutsche Schlager und Hits an einem kurzen Textausschnitt zu erkennen. Können sich die erfahrenen Showstars durchsetzen oder hat das junge Talent Miguel (12) am Ende die Nase vorn?

Das „SUP-Duell“. Benno (9) gegen Caro Daur

Sportlich wird es auch im Duell von Social-Media-Star Caro Daur mit dem neunjährigen Benno. Beide absolvieren eine Minute lang Hocksprünge aus der Kniebeuge auf einem Stand-up-Paddling-Board. Für den Sieg braucht es nicht nur eine Menge in den Beinen, sondern auch viel Koordinationsvermögen, um das Schwanken der SUP-Boards auszubalancieren.

