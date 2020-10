OMNi-BiOTiC® 6 feiert Jubiläum! Seit 25 Jahren im Einsatz für ein gutes Bauchgefühl

Graz (OTS) - Das bewährte Probiotikum OMNi-BiOTiC® 6 feiert Jubiläum! Vor 25 Jahren entwickelte Mag. Anita Frauwallner das erste Multispezies-Probiotikum und setzte damit einen Meilenstein im Bereich der Darmgesundheit. Millionen zufriedene Kunden profitieren heute täglich vom „guten Bauchgefühl“ das ihnen OMNi-BiOTiC® 6 gibt. In den Jubiläumsmonaten November und Dezember winken zusätzlich attraktive Preise.

Alles begann mit einem persönlichen Schicksalsschlag: Als ihr Ehemann vor rund 30 Jahren an Darmkrebs verstarb, begann Mag. Anita Frauwallner sich mit dem Thema Darmbakterien und deren Bedeutung für unsere Gesundheit zu beschäftigen. Die Erforschung des Darmmikrobioms (auch Darmflora genannt), also der nützlichen und wichtigen Bakterien in unserem Darm, steckte damals noch in den Kinderschuhen. „Ich wurde von vielen Seiten belächelt“, erzählt Mag. Frauwallner, „doch mir war klar, dass die Darmflora der Dreh- und Angelpunkt der Gesundheit ist und dass hochwertige Probiotika einen enormen Mehrwert stiften können. Dies ist mittlerweile in tausenden Studien bewiesen worden.“ Angetrieben wurde Anita Frauwallner stets von der Motivation, das gesundheitliche Fundament der Menschen mit jenen Mitteln zu stärken, die uns die Natur bereitgestellt hat – noch bevor Krankheiten entstehen.

OMNi-BiOTiC® 6: Das erste Multispezies-Probiotikum

Fünf Jahre später – also vor 25 Jahren – resultierten Frauwallners Forschungen, ihr Weitblick und ihr Mut in einem revolutionären Produkt: OMNi-BiOTiC® 6, dem ersten Multispezies-Probiotikum. Probiotika bieten die Möglichkeit, hilfreiche Bakterien, wie sie auch im menschlichen Darm vorkommen, einfach einzunehmen. Das revolutionäre Konzept an OMNi-BiOTiC® 6: Es war das erste Probiotikum, das nach langjähriger Forschung ganz unterschiedliche Bakterienstämme kombinierte, welche sich gegenseitig ergänzen und in ihrer Wirkung verstärken. Sie wurden zu Teams zusammengefügt – genau so, wie sich auch die hunderten verschiedenen Bakterienarten verhalten, die natürlich im menschlichen Darm vorkommen. OMNi-BiOTiC® 6 enthält sogenannte „Leitkeimstämme“, die im Darm jedes Menschen vorkommen. Diese sind nicht nur in der Lage, den Darm in seiner ganzen Länge zu besiedeln, sondern sie können ihre speziellen Eigenschaften mittels horizontalem Gentransfer bei Bedarf auch auf andere Bakterien übertragen – zum spürbaren Nutzen für den Menschen.

Vom Ein-Frau-Betrieb zum führenden Kompetenzzentrum für Mikrobiomforschung

Nur wenige Jahre später hatte sich der innovative Ansatz von Multispezies-Probiotika im gesamten deutschen Sprachraum durchgesetzt. Damit war auch der Erfolg der Marke OMNi-BiOTiC® nicht mehr aufzuhalten. Anita Frauwallner ging mit ihrem Unternehmen, dem Institut AllergoSan, Forschungskooperationen mit international anerkannten Universitätskliniken ein, welche in weltweit beachteten Studien zu Multispezies-Probiotika resultierten. Im Laufe der letzten 25 Jahre wurde unter der Marke OMNi-BiOTiC® eine Reihe weiterer hoch qualitativer Probiotika entwickelt, die auf spezielle Bedürfnisse und Beschwerdebilder zugeschnitten sind und deren positive Effekte durch wissenschaftliche Studien klar belegt sind. „Das Wissen, dass die spürbare Qualität unserer Produkte das Leben unzähliger Menschen besser macht, spornt mich und mein gesamtes Team jeden Tag zu Höchstleistungen an“, so Frauwallner.Heute gilt das Institut AllergoSan als eines der weltweit führenden Kompetenzzentren im Bereich der Mikrobiomforschung, Anita Frauwallner ist eine international anerkannte Expertin und gefragte Vortragende zum Thema Darmgesundheit und die Marke OMNi-BiOTiC® ist seit Jahren die Nummer 1 am österreichischen und deutschen Probiotika-Markt.*

OMNi-BiOTiC® 6 – Der Allrounder für den Darm

OMNi-BiOTiC® 6 ist nach wie vor eines der bekanntesten und beliebtesten Produkte der Qualitätsmarke. Als „Allrounder“ für den Darm unterstützt es das gesundheitliche Fundament jedes Menschen und ist daher für jeden Tag und jedes Alter geeignet. Gerade in Zeiten, in welchen unser Immunsystems stark gefordert ist, sollte OMNi-BiOTiC® 6 täglich eingesetzt werden. Denn Darm und Immunsystem sind eng miteinander verbunden. Einerseits bilden unsere Darmbakterien eine wichtige Schutzbarriere, die fremde Keime und Schadstoffe davon abhält, in unseren Blutkreislauf zu gelangen. Darüber hinaus sitzen rund 80 % unserer Immunzellen im Darm und bestimmen über Gesundheit und Krankheit von uns Menschen.

So feiert OMNi-BiOTiC® 25 Jahre „gutes Bauchgefühl“ mit seinen Kunden

In den Jubiläumsmonaten November und Dezember erhalten Kunden 6 Euro Rabatt beim Kauf von OMNi-BiOTiC® 6. Einfach Gutschein aus der Tageszeitung in einer Apotheke einlösen!

