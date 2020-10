Yasashi bringt den neuen Bio-Lifestyle in die Tee-Tasse: 100 Prozent natürlich, transparent und recyclebar

Ab Oktober ist Yasashi, natürlicher Teegenuss in Bio-Qualität, in Österreichs Regalen erhältlich.

Hall in Tirol (OTS/LCG) - Yasashi ist das japanische Wort für „einfach“. Diesen Trend zur Rückbesinnung auf das Natürliche und Einfache, das bietet Yasashi: Einfach guten Bio-Tee in einer außergewöhnlichen Verpackung. Zu 100 Prozent recyclebar und transparent in der Nachverfolgung. Mit Yasashi, einer jungen, frischen und absolut natürlichen Marke, trifft die Ostfriesische Tee Gesellschaft den Nerv der Zeit.

„Yasashi konzentriert sich auf das Wesentliche, den Genuss. Deshalb bestehen unsere neuen Tees zu 100 Prozent aus natürlichen Zutaten in zertifizierter Bio-Qualität. Yasashi setzt dabei auf wenige und hochwertige Inhaltsstoffe sowie wertvolle Frucht- oder Gewürzöle. Eine transparente Herkunftsangabe sowie die elegante, nachhaltige und ansprechende Verpackung unterstreichen die Ehrlichkeit der Marke“ , erklärt Milford-Tee-Austria-Geschäftsführerin Karin Stainer.

Der Natur zuliebe

Besonders natürlich präsentieren sich die Yasashi-Pyramidenbeutel. Sie werden auf Basis naturbelassener, nachwachsender Rohstoffe erzeugt und verzichten auf die handelsüblichen Metallklammern. Auch bei der Verpackung setzt die neue Marke auf die Kraft der Natur: Yasashi nutzt eine hochwertige Kartondose aus vollständig recyclebarem, FSC-zertifiziertem Material und setzt somit ein Zeichen gegen Plastik. So lässt sich jede Tasse Yasashi mit gutem Gewissen und im Einklang mit der Natur genießen. Dank des minimalistischen Designs sind die Teepackungen zudem ein optisches Highlight in jedem Haushalt und ein attraktives Geschenk für Teefreunde. Eine Dose enthält jeweils 16 Pyramidenbeutel.

Genuss mit gutem Gewissen

Wer Tee nicht nur trinken will, sondern auch auf Natürlichkeit bedacht ist, achtet auf den Ursprung. Yasashi legt großen Wert auf ehrliche, transparente und nachvollziehbare Herkunftsangaben. Auf einen Blick finden sich auf der Packung nicht nur alle Inhaltsstoffe, sondern auch genaue Herkunftsangaben der beiden Hauptzutaten der jeweiligen Sorte.

Vielfältige Auswahl für jeden Geschmack

Das Bio-Tee-Sortiment von Yasashi umfasst acht vollmundige Kräuter- und Früchtetees, einen Grüntee sowie den Trend-Tee Oolong. Ob zuhause, im Büro oder bei einer kleinen Auszeit mit Freunden: Yasashi ist natürlicher und köstlicher Tee-Genuss.

Yasashi Bio Tee Orange & Mandarine: Aromatische Mandarinenschalen aus Ägypten treffen auf Orangenschalen aus Paraguay und sorgen für einen fruchtigen Teegenuss.

Yasashi Bio Tee Gewürz Chai: Zimt aus Indonesien und Kakaonibs aus der Dominikanischen Republik runden diesen Gewürztee perfekt ab.

Yasashi Bio Tee Wildapfel & Zimt: Süße Wildäpfel aus der Türkei und Zimt aus Indonesien sorgen für einen wärmenden Früchtetee mit einer leckeren würzigen Note.

Yasashi Bio Tee Himbeere: Aromatische Himbeeren aus Chile geben dem Früchtetee seine leckere Süße und Zitronengras aus Ägypten verleiht ihm eine besondere Frische.

Yasashi Bio Tee Pure Kräuter: Aromatische Kamille aus Ägypten vereint mit ausgewählter Süßholzwurzel aus Georgien sind die perfekte Kombination für diesen milden Kräutertee.

Yasashi Bio Tee Ingwer & Limette: Die besondere Schärfe von Ingwer aus Nigeria und erfrischendes Zitronengras aus Ägypten versprechen einen aromatischen Frischekick.

Yasashi Bio Tee Grüner Tee Genmaicha & Zitronengras: Grüner Tee mit Genmaicha aus Japan trifft Zitronengras aus Ägypten und sorgt damit für einen herben, frischen Genuss. (Exklusiv im Onlineshop verfügbar.)

Yasashi Bio Tee Oolong: Der halbfermentierte Oolong gehört zu den traditionellen chinesischen Teesorten. Die Teeblätter werden per Hand gerollt und in Röstpfannen getrocknet. Das grün gerollte Blatt entfaltet seine ganze Vielfalt schon nach wenigen Sekunden und darf mit seinem besonders aromatischen und leicht süßlichen Geschmack in keinem Teeregal fehlen. Oolong ist exklusiv im Onlineshop verfügbar.

Weitere Informationen auf https://www.yasashi.de.

