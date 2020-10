Gaby Schwarz: Bundesregierung mit BK Kurz an der Spitze hat von Anfang an Verantwortung übernommen

Wir müssen der Pandemie gemeinsam begegnen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Diese Bundesregierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz an der Spitze hat vom ersten Moment an Verantwortung übernommen, und Gesundheitsminister Rudi Anschober hat heute in der Dringlichen Anfrage zu Ischgl alle Fragen klar beantwortet, stellte heute, Mittwoch, die stv. ÖVP-Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin Abg. Gaby Schwarz fest.

„Seit Mitte März befinden wir uns nicht nur in Österreich, sondern weltweit in der größten Gesundheitskrise und daraus folgend der größten Wirtschaftskrise der vergangenen Jahrzehnte. Jede und jeder, der sich in seinem Leben mit Krisenmanagement beschäftigt hat, weiß, dass gerade zu Beginn einer Krise rasche Entscheidungen zu treffen und zu kommunizieren sind. Das ist eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten, egal auf welcher Ebene und Organisationseinheit“, so Schwarz weiter. Und in dieser absoluten Ausnahmesituation, bei der schnelle Entscheidungen getroffen werden mussten, habe das im Großen und Ganzen gut funktioniert. Diese Entscheidungen seien auch immer zwischen den Gesundheitsbehörden und der Regierung abgestimmt gewesen, aber auch mit Tirol und mit den anderen Bundesländern, hob Schwarz hervor.

„Seit Beginn wurden und werden von Seiten der Bundesregierung Entscheidungen und Maßnahmen transparent kommuniziert“, so Schwarz weiter. „Bundeskanzler Kurz und die Mitglieder der Bundesregierung haben immer betont, dass wir der Pandemie mit ihren Auswirkungen auf Gesundheit und Wirtschaft konsequent und Schritt für Schritt begegnen müssen, denn Gesundheit geht nicht ohne Wirtschaft und Wirtschaft nicht ohne Gesundheit.“

Die Bewältigung einer weltweiten Krise dieses Ausmaßes erfordere allerdings ein Miteinander, forderte Schwarz abschließend die Opposition auf, der Pandemie gemeinsam zu begegnen: "Das Virus ist keine parteipolitische Veranstaltung.“

