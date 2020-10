Unabhängig.Planen.Prüfen. Das leisten Ziviltechniker seit 1860. Nun ist die Unabhängigkeit bedroht.

"Gold Plating". Ziviltechniker wehren sich gegen inakzeptablen Entwurf ihres Berufsgesetzes: Ein unnötiger Angriff auf die Unabhängigkeit österreichischer Experten mit brisanten Folgen.

Die Bedeutung kritischer, hochqualifizierter und unabhängiger Experten für die Gesellschaft wird offenbar nicht erkannt, beziehungsweise bewusst aufs Spiel gesetzt", warnt Präsident Erich Kern, "Gold Plating muss und darf nicht sein. Wir zeigen auf, wie es anders geht. Präsident Erich Kern 1/2

Dagegen wehren wir uns. Ziviltechniker sind eine Besonderheit des österreichischen Rechts, stehen seit 1860 für höchste Qualität in der Planung und Kontrolle in technischen Belangen und sind Verfechter der Baukultur Architekt Bernhard Sommer, Vizepräsident 2/2

Wien (OTS) - Einladung zum Pressegespräch: Seit 160 Jahren sorgen Ziviltechniker für höchste Planungs- und Prüfsicherheit. Die Gesellschaft braucht, heute mehr denn je, hochqualifizierte und vor allem unabhängige Experten. " Die Bedeutung kritischer, hochqualifizierter und unabhängiger Experten für die Gesellschaft wird offenbar nicht erkannt, beziehungsweise bewusst aufs Spiel gesetzt", warnt Präsident Erich Kern, "Gold Plating muss und darf nicht sein. Wir zeigen auf, wie es anders geht. "

Das Berufsgesetz der Ziviltechniker verstößt gem. EuGH-Urteil gegen die Dienstleistungsrichtlinie. So weit, so gut. Mit dem nun vorliegenden heimischen Gesetzesentwurf solle den Forderungen der EU-Kommission und dem EuGH-Urteil entsprochen werden - allerdings weit über das Ziel schießend („Gold Plating“), zu Lasten eines österreichischen Berufsstands, zu Lasten des Verbraucherschutzes, zu Lasten der Transparenz.

" Dagegen wehren wir uns. Ziviltechniker sind eine Besonderheit des österreichischen Rechts, stehen seit 1860 für höchste Qualität in der Planung und Kontrolle in technischen Belangen und sind Verfechter der Baukultur ", erläutert Vizepräsident Architekt Bernhard Sommer.

Über das drohende Übel für Österreich, die Warnungen und Appelle der Berufsvertretung für Transparenz und Verbraucherschutz sowie den Stand der Verhandlungen über die bereits seit 31.8.2020 auf dem Tisch der Entscheidungsträger liegenden Alternativen, sind



