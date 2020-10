GÖD-FCG Bundesheergewerkschaft: Vorsitzender Walter Hirsch begrüßt die Anhebung des Verteidigungsbudgets um 204 Mio. Euro für 2021

GÖD-FCG Bundesheergewerkschaft sieht ein ansteigendes Budget für das Bundesheer als unerlässlich an.

Wien (OTS) - Viele haben es gefordert, jetzt ist es endlich soweit. Nach der deutlichen Anhebung des Budgets für das Verteidigungsressort im Jahr 2020 auf 2.545 Mio. Euro durch die neue Bundesregierung kann nun für das Jahr 2021 zum zweiten Mal in Folge ein deutlicher Anstieg verbucht werden.

„Die beabsichtigte Anhebung der Geldmittel für das Bundesheer um weitere 204 Mio. Euro im Jahr 2021 und damit um 8,3% gegenüber dem Niveau von 2020 zeigt, dass die jahrelangen Forderungen nach mehr finanziellen Mitteln bei der Bundesregierung und Finanzminister Blümel auf fruchtbaren Boden gefallen sind“, begrüßt Mag. Walter Hirsch von der GÖD-FCG Bundesheergewerkschaft die Anhebung des Verteidigungsbudgets und sieht vor allem in Bundesministerin Klaudia Tanner eine verlässliche Verbündete.

„So konnten bereits im laufenden Jahr wichtige Investitionsentscheidungen in die Zukunft des Heeres getroffen werden, wie etwa die Anschaffung der neuen Mehrzweckhubschrauber, mit der Arbeitsplätze und Standorte in strukturschwachen Regionen gestärkt werden oder die Beschaffung weiterer Pandur EVO Radpanzer für die Jägerverbände. Für die Bundesheergewerkschaft ist es natürlich besonders wichtig, dass die Investitionen rasch bei unseren Kolleginnen und Kollegen spürbar werden. Dieser ansteigende Budgetpfad muss sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen, um mittelfristig die Leistungsfähigkeit der Soldaten und Bediensteten der Landesverteidigung nicht nur zu erhalten, sondern noch zu steigern“, zeigt sich Walter Hirsch zuversichtlich und dankt an dieser Stelle Bundesministerin Tanner für ihren unermüdlichen Kampf ums Geld für unsere Soldaten und Bediensteten.

„Gerade in der Krise müssen sich das Bundesheer und die öffentliche Verwaltung als verlässliche Sicherheitspartner der Bevölkerung beweisen. Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten Hervorragendes und die Bevölkerung dankt es mit steigendem Vertrauen und großem Verständnis für ein höheres Verteidigungsbudget“, hält Hirsch abschließend fest.

