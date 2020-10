Sheesh! – „DAVE“ startet in „DIE.NACHT“ ab 27. Oktober in ORF 1

David Scheid begibt sich in insgesamt acht Folgen der Mockumentary auf die Suche nach „Fame“

Wien (OTS) - Im Herbst 2018 feierte „DAVE“ im Rahmen der „DIE.NACHT – PopUp“ ORF-Premiere – nun startet das neue ORF-Format ab 27. Oktober 2020, jeweils um 23.10 Uhr in „DIE.NACHT“ in ORF 1. In insgesamt acht Folgen – zwei bereits ausgestrahlte Pilotfolgen und sechs neue Folgen – begibt sich „DAVE“ alias David Scheid in der gleichnamigen Mockumentary als Influencer auf die Suche nach „Fame“. Begleitet wird er dabei vom jungen Filmemacher Jan Nikolaus (Jan Frankl). In Gastrollen treten Christian Clerici, Werner Sobotka, Young Krillin sowie die Influencerin 13ptx, Michael Buchinger und viele mehr auf.

Mehr zum Inhalt von „DAVE“

Sheesh! Im Mittelpunkt dieser Mockumentary steht Dave – gespielt von David Scheid. Dave ist das Sinnbild einer verdorbenen Generation – nichts leisten aber alles erreichen wollen. Ein liebenswürdiger Tollpatsch, der durch sein überhöhtes Selbstwertgefühl nie wirklich down ist und mit Glück am Ende doch viel erreicht. Als verwöhnter Sohn reicher Eltern hat er sich mit dem echten Leben noch nicht wirklich auseinandersetzen müssen. So kam er auch zu seinen „15 Minutes of Fame“ als er beim ORF als Reporter arbeiten durfte, aber schlussendlich versagte. Jetzt möchte er als Influencer durchstarten oder sonst irgendwie an Money und Fame kommen. Bei dieser unstrukturierten Suche wird der Antiheld Dave von dem jungen Filmemacher Jan Nikolaus (Jan Frankl) und seiner Kamera begleitet, der ihn dafür gewinnen konnte, eine Doku über sein Leben zu drehen. Jan sieht hier seine Chance, ein bedeutendes Werk der Zeitgeschichte zu produzieren, und porträtiert Daves Alltag.

„DAVE“ ist eine Produktion der Mutterschifffilm im Auftrag des ORF. Die ORF-Serie ist mit Daves Instagram Account @influencer_dave verknüpft und bietet den Fans zusätzlichen Content und Informationen zu Daves Universum.

