„Am Schauplatz“: „Corona – eine große Verschwörung?“

Wie die Corona-Pandemie absurde Mythen befeuert und zur Gefahr für den Rechtsstaat wird – am 15. Oktober um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit Monaten gehen Menschen in ganz Österreich auf die Straße, um zu demonstrieren. Auf ihren Transparenten wird das Impfen abgelehnt und behauptet, dass Corona nicht mehr als eine Grippe ist. Viele glauben, dass gerade eine große Weltverschwörung stattfindet, ein globales faschistisches System etabliert werde soll. Und manche sind sich sogar sicher, dass die Erde eine Scheibe ist. „Am Schauplatz“-Reporterin Nora Zoglauer war in den vergangenen sechs Monaten quer durch Österreich unterwegs und hat mit Menschen über ihre Ängste und Corona gesprochen. Ihre Reportage „Corona – eine große Verschwörung?“ ist am Donnerstag, dem 15. Oktober 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie blühen Verschwörungsmythen, die sich vor allem im Internet rasant verbreiten. Seit dem Lockdown haben die Menschen viel Zeit vor ihren Computern verbracht. In alternativen, oft hochprofessionell arbeitenden Medienkanälen, wird von einer „Plandemie“ – also einer geplanten Pandemie – berichtet. Alle Politikerinnen und Politiker seien Marionetten einer geheimen Elite, die die Weltbevölkerung dezimieren wolle, ist zu lesen. Millionen Menschen halten das für die Wahrheit.

„Wir haben derzeit eine Mischung aus Zukunftsangst und Kontrollverlust“, sagt Psychologin Ulrike Schiesser von der Bundesstelle für Sektenfragen: „Verschwörungsmythen geben klare Feindbilder“. Feindbild Nummer eins ist aktuell Microsoft-Gründer und Wohltäter Bill Gates. Viele der Verschwörungsmythen haben aber auch antisemitische Hintergründe. So etwa der Verschwörungskult um QAnon, der ursprünglich aus Amerika kommt und seit Corona von Deutschland bis nach Österreich gelangt ist. Dieser Legende nach entführt eine geheime Elite weltweit Tausende Kinder und hält sie in dunklen Verließen unter der Erde, um ihnen ein Verjüngungshormon abzuzapfen. Nur einer habe diesen Machenschaften den Kampf angesagt: US-Präsident Donald Trump.

Andre Wolf ist Faktenchecker für Mimikama. Er hat sich dem Kampf gegen Verschwörungsmythen verschrieben. Dass QAnon in Österreich ein Thema ist, führt er zum Beispiel auf ein Video des deutschen Sängers Xavier Naidoo zurück.

Bei den österreichweiten Demonstrationen findet man Impfgegnerinnen und Impfgegner, Esoterikerinnen und Esoteriker und immer öfter auch Rechtsextreme. Sie alle eint der Unmut gegen die Maßnahmen der Regierung. Die Gefahr für den Rechtsstaat ist groß.

