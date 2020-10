„Silvia kocht“: Steiermark-Woche mit Richard Rauch

Von 19. bis 23. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - Käferbohnenkroketten, Geröstete Entenleber und Kalbsstelze im Römertopf – von Montag, dem 19., bis Freitag den 23. Oktober, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um die Steiermark. Silvia Schneider schwingt gemeinsam mit Gastkoch Richard Rauch den Kochlöffel und am Freitag ist sie „unterwegs in der Oststeiermark“.

Die Rezepte der Steiermark-Woche:

Montag, 19. Oktober: Rheinanken mit Zitronenthymian, Paradeisern und Kiwibeeren; Geröstete Entenleber mit Feigen und Shiitake-Pilzen Dienstag, 20. Oktober: Knusprige Käferbohnenkroketten mit eingelegten Roten Rüben und Sauerrahm; Marinierte Kalbsstelze im Römertopf mit Petersilienwurzeln und Äpfeln

Mittwoch, 21. Oktober: Pilz-Frittata mit Ziegenfrischkäse und Basilikum; Gnocchi mit Hirschsugo und Aroniabeeren

Donnerstag, 22. Oktober: Kürbis-Rollgerstlsuppe mit Kurkuma und Seesaibling; Mama Rauchs Topfentorte

Freitag, 23. Oktober: „Silvia kocht – Unterwegs in der Oststeiermark“: Die Moderatorin ist in der Riegersburg zu Gast und wird von Hausherr Emanuel Liechtenstein persönlich durch das historische Denkmal geführt, besucht regionale Produzentinnen und Produzenten und bereitet mit Fleischhacker Robert Buchberger eine „Leberpastete mit der Pöllauer Hirschbirne“ sowie gemeinsam mit Küchenchef Hans Peter Fink „Nougat-Grießknöderl mit Zwetschkenröster“ zu.

„Silvia kocht“ – In der ORF nachlese, barrierefrei im TELETEXT und online

Silvia Schneider ist im September auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestaltetet Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar sein. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung und auf Seite 357 Informationen zu den Regionen und Ausflugszielen der Freitag-Sendungen. ORF extra stellt für alle Hobbyköche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at