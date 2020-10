ERINNERUNG: Öffentliche Betriebsversammlung vor Mayr-Melnhof-Zentrale in Wien am 15. Oktober

Wien (OTS) - Nicht nur in Steyr protestieren am 15. Oktober ArbeitnehmerInnen gegen fatale Managemententscheidungen. Auch vor der Wiener Zentrale von Mayr-Melnhof (MM) kommen an diesem Tag 150 Beschäftigte des Kartonwerks in Hirschwang a. d. Rax (Niederösterreich) aus Protest zu einer öffentlichen Betriebsversammlung zusammen, während zeitgleich eine Aufsichtsratssitzung im Gebäude stattfinden wird.

Die Schließung des Kartonwerks ist für Belegschaft und Betriebsrat völlig unverständlich, zumal das Werk in den letzten Jahren ständig neue Rekordergebnisse geliefert hat. Auch die Verhandlungen für einen fairen Sozialplan stocken.



BITTE MERKEN SIE VOR:



Öffentliche Betriebsversammlung der MM-Belegschaft vom Kartonwerk in Hirschwang



Wann:

15. Oktober 2020, ab 10.30 Uhr



Wo:

Brahmsplatz 6, 1040 Wien



RednerInnen:

Wolfgang Reiter, Betriebsratsvorsitzender

Klaudia Frieben, stellvertretende Bundesvorsitzende der PRO-GE

Karl Dürtscher, Bundesgeschäftsführer der GPA-djp





