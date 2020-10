KORRIGIERTE NEUFASSUNG der OTS0085 von heute: PRVA: Die Nominierten für den Staatspreis PR 2020 stehen fest

Wien (OTS) - Insgesamt wurden heuer 92 Projekte eingereicht: Die Jury ermittelte für den Staatspreis PR in sechs Kategorien jeweils drei Nominierte, für den Sonderpreis „Austrian Young PR Award“ und den Sonderpreis „Corona“ wurden je drei PR-Projekte nominiert.

„Die qualitativ sehr guten Einreichungen zeigen, dass strategisch geplante und innovativ umgesetzte Kommunikationsprojekte einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg eines Unternehmens oder einer Organisation darstellen“, erklärt PRVA-Präsidentin Julia Wippersberg. „Die zahlreichen hochwertigen Einreichungen in der heuer eingeführten Sonderkategorie Corona-Kommunikation zeigen, wie rasch sich Kommunikatorinnen und Kommunikatoren auf die Krise eingestellt und an Dynamik zugelegt haben“, so Wippersberg.

Im Folgenden sind die nominierten Projekte nach Kategorien und Projekttiteln gelistet.

Kategorie Corporate PR

A1 Mission Future - Junge Ideen die Zukunft machen

PR-Träger: A1 Telekom Austria Group

EU-Programm Interreg AT-CZ: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik

PR-Träger: Amt der NÖ Landesregierung, Verwaltungsbehörde INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik

Externer Berater: comm:unications - Agentur für PR, Events & Marketing

Mona Netz. Die Botschafterin der Wiener Netze für die nächste Generation.

PR-Träger: Wiener Netze GmbH

Externer Berater: LHOGO e.U.

Kategorie Corporate Social Responsibility – CSR-Kommunikation

Energized AR

PR-Träger: Salzburg AG

Externer Berater: Polycular

Every Body In. - Wie die Wäschemarke Skiny mit Corporate Activisim KundInnen empowered

PR-Träger: SKINY Bodywear GmbH

Externer Berater: Visionistas GmbH

Recht haben ist Kindersache: 30 Jahre Kinderrechte

PR-Träger: SOS-Kinderdorf

Kategorie Digitale Kommunikation

Die Kampagne #darüberredenwir - Oder wie man eine Stadt dazu bringt über psychische Gesundheit zu sprechen.

PR-Träger: Kuratorium für Psychosoziale Dienste Wien

Externer Berater: Pick & Barth Digital Strategies GmbH

HEADS UP App

PR-Träger: Mondi Corrugated Services GmbH

Externer Berater: Pen&Paper Agency - Vienna

It’s In Our Hands – Bewusstseinskampagne für verstecktes Plastik in Feuchttüchern

PR-Träger: Lenzing AG

Externer Berater: currycom communications

Kategorie Interne PR & Employer Branding

„Das Internet und meine Feuerwehr“ – Wie soziale Medien das Image der Österreichischen Feuerwehr mitgestalten

PR-Träger: Österreichischer Bundesfeuerwehrverband

Externer Berater: The Skills Group

DS24hours – 24 Stunden um die Welt zur Förderung des Mitarbeiterengagements

PR-Träger: Dentsply Sirona

Tirolia: Employer Story mit Speed - auf allen Kanälen

PR-Träger: Tirolia Spedition Gmbh

Externer Berater: angerers Kommunikation für Marken und HR

Kategorie Produkt und Service-PR

Launch A1 5Giganetz

PR-Träger: A1 Telekom Austria

Wiener Tradition trifft moderne Technik: Wien Energie fährt mit E-Fiaker durch die Stadt

PR-Träger: Wien Energie GmbH

Externer Berater: Traktor Werbeagentur GmbH

Kategorie Spezialprojekte / Innovationen

Kommunikation zum 1. Nightjet Wien - Brüssel

PR-Träger: Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

zucker-raus-initiative – Die Allianz gegen zu viel Zucker

PR-Träger: SPAR Österreichische Warenhandels AG

Externer Berater: alpha_z Kommunikationsberatung GmbH

#RechtAufZukunft – Die erste Klimaklage Österreichs

PR-Träger: Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Sonderpreis „Corona“

Vollpension Generationencafe in der Corona-Ausnahmesituation

PR-Träger: Vollpension Generationencafe GmbH

Externer Berater: SCHÜTZE Positionierung GmbH

#BundesligaTeamwork

PR-Träger: Österreichische Fußball-Bundesliga

Externer Berater: ML Marketing GmbH

#Energiebringer – Wiens Stadtleben digital im Wohnzimmer

PR-Träger: Wien Energie GmbH

Austrian Young PR Award – PR-Konzept für „AmberMed“

#beahero

Katharina Heider-Fischer

Geschichten für Gesundheit

Romana Krempl und Jana Walch (Studentinnen an der Fachhochschule St. Pölten)

Was wäre, wenn...?

Daniela Gissing und Teresa Melissa Pichler (ikp Wien GmbH)

Die Jury

Janina Hofmann (Young PR Gewinner 2019), Lucia Gutscher (Young PR Gewinner 2019), Julia Stering (PRVA Newcomers), Mario Brandmüller (Stift Admont - Staatspreissieger 2019), Karin Wiesinger (The Skills Group - Agentur), Andrea Eichelberg (Akzent-PR - EPU), Martina Stemmer (SOS-Kinderdorf - NGO), Carina Spak (AmberMed), Ingrid Vogl (Wissenschaftlicher Senat), Gudrun Reimerth (FH Joanneum), Sabine Einwiller (Uni Wien, PR-Ethik-Rat), Wolfgang Schneider (Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort), Answer Lang (AK Wien), Eva Weissenberger (WK Österreich), Christina Kahlert (DPRG), Julia Wippersberg (PRVA-Präsidentin - Juryvorsitzende)

