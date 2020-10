Vom Waldviertel in die Europäische Kulturhauptstadt 2024

Vom Waldviertel in die Europäische Kulturhauptstadt 2024

*SZENE Waldviertel Leiter Stephan Rabl als künstlerischer Geschäftsführer der Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl - Salzkammergut 2024 bestätigt

Horn (OTS) - Der gebürtige Waldviertler hat vor nun genau 30 Jahren das Festival SZENE BUNTE WÄHNE gegründet, das rasch zum internationalen Treffpunkt einer Theaterszene für Heranwachsende im Waldviertel avancierte. Nach 14 Jahren als Leiter des stetig wachsenden Festivals zog es Rabl nach Oberösterreich, zur Mitgründung und künstlerischen Leitung des internationalen Theaterfestivals SHÄXPIR, sowie nach Wien, wo er zum Gründer des Theaterhauses DSCHUNGEL Wien im Museumsquartier bestellt wurde. Mit der 2018 durch die Umbenennung in *SZENE Waldviertel FESTIVAL eingeleiteten Neuorientierung übernahm Stephan Rabl wieder die Geschäftsführung, sowie künstlerische Leitung des Festivals im Waldviertel, verwirklichte sich aber stets auch in weiteren Projekten, so als Kurator der Eröffnung des Wiener Weltmuseums, im Artistic Board des Wiener Kultursommer 2020 oder als Kurator des Eröffnungsprogramms der Libelle im Museumsquartier Wien.

Nun zieht es Rabl von der Kulturregion Waldviertel in die Europäische Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl, wo er aus seiner Erfahrung schöpfen kann und seine kulturellen Visionen der Schaffung von neuen Kulturräumen, oder die Kultur im ständigen Dialog, die schon im Waldviertel reiften, weiterführen wird. In Hinblick auf gesellschaftliche und kulturelle Umwälzungen, die mit der neuen Situation mit Corona einhergehen, erwartet Rabl ein breites Aufgabengebiet im Salzkammergut.

*SZENE Waldviertel FESTIVAL im Fokus

Bevor es aber nach Bad Ischl geht, läuft noch bis Anfang Dezember das *SZENE Waldviertel FESTIVAL'20, bei dem das nächste Highlight bereits ansteht. Der kommende Freitag, 16. Oktober, steht im campus Horn ganz im Zeichen der süßen Verführung „Chocolat“. Eine Verschmelzung von Kunst und Schokolade (aus Waldviertler Kernöl) im Zeichen der edlen Verführung steht im Vordergrund des Abends. So treffen sich so süße, wie zart-bittere Kulinarik mit den hinreißenden Klängen von Harfenistin Sara Kowal und Cellistin Anna Starzinger. Berührernder Gesang von Noma Nkwali veredelt den Abend ebenso, wie die Vereinigung von Tanz und Schokolade von Rino Indiono. Im Anschluss ist die Chanson-Show „AMOUR FOU“ von Scharmien Zandi (Österreichischer Musiktheaterpreis 2020) zu sehen. Diese trifft sich mit Texten von anonymen Autor*innen, vorgetragen von Sarah Scherer. Ein einzigartiges und mitreißendes Cross-Over zwischen Musik, Literatur und Theater! Ein temporeiches Erlebnis, eine Fahrt zwischen Tragik und Komik. Nach dem sinnlichen Freitag-Abend macht das *SZENE Waldviertel FESTIVAL noch das ganze Wochenende Halt in Horn, ehe es dann weiter auf Tour durch das Waldviertel geht (Groß Siegharts, Thaya, Irnfritz). Weitere Informationen und das ganze Programm auf: https://www.szenewaldviertel.at

