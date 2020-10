NEOS Wien Landesteam beschließt weiteren Fahrplan

Christoph Wiederkehr: „Wir sind bereit für konstruktive Gespräche mit der SPÖ!“

Wien (OTS) - Zwei Tage nach der Wien-Wahl hat das Landesteam von NEOS Wien (Landesparteivorstand) am Dienstag erste Weichen gestellt. Nach ausführlicher Analyse des Zwischenergebnisses ist Klubobmann Christoph Wiederkehr sehr optimistisch: „Wir werden in allen Bezirken zulegen, das Endergebnis wird für NEOS sehr erfreulich sein! Wenn dieses Ergebnis vorliegt, ist die SPÖ am Zug. Wir gehen davon aus, dass Michael Ludwig uns zu Gesprächen einlädt, und wir sind dafür bereit.“

Wiederkehr nennt die Bereiche Bildung, Wirtschaft, Klimaschutz und Transparenz als wichtige Bausteine einer möglichen Reformkoalition.

Am Abend tagt noch das Erweiterte Landesteam (erweiterter Vorstand), um die nächsten Schritte zu beschließen.

