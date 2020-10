RTK trauert um Präsident Prof. Dr. Gerd Prechtl

Mit seinem Ableben geht ein umsichtiger Förderer des österreichischen Konferenz- und Tagungstourismus von uns

Wien (OTS) - Die Arbeitsgemeinschaft RTK (Round Table Konferenzhotels) trauert um ihren Präsidenten Prof. Dr. Gerd Prechtl. Der langjährige Wegbegleiter der Vereinigung von Seminarhotels, Konferenzzentren und Eventlocations ist am 11. Oktober 2020 im Alter von 77 Jahren verstorben. Mit ihm geht ein umsichtiger Förderer des österreichischen Konferenz- und Tagungstourismus von uns.

Gerd Prechtl wurde am 15. Februar 1943 geboren. Er studierte Philosophie, Psychologie, und Jus an der Universität Wien sowie Sozialpsychologie und Gruppendynamik in den USA. Seine berufliche Laufbahn begann er 1958 beim ORF, wo er zum Moderator und Chefsprecher avancierte. Als TV-Kommentator berichtete er unter anderem von sportlichen Großereignissen wie der Alpinen Ski WM in St. Moritz. 1976 war er offizieller Sprecher der Olympischen Spiele in Innsbruck.

Neben seiner Tätigkeit für den ORF startete Prechtl 1967 als Berater für Führungskräfte in Politik und Wirtschaft. 1979 gründete er das Haus Bartberg in Eichgraben/Niederösterreich als exklusives Tagungs- und Seminarzentrum. 1982 erfolgte dessen Umwandlung in die Bartberg Hotelbetriebs- und Beratungs GesmbH.

Zusammenhalt und Fairness

Zusammenhalt und Fairness bestimmten das Handeln von Gerd Prechtl. „Man muss in seinem Leben auch etwas Uneigennütziges mit Überzeugung machen können“, lautete sein Motto. Diesem ist es zu danken, dass er sich – neben weiteren ehrenamtlichen Funktionen, unter anderen in der WKO und WK Niederösterreich – jahrzehntelang für die RTK engagierte. So wirkte er bereits 1976 mit, als die Idee einer Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Österreich Werbung mit Unterstützung von AUA, Casinos Austria und führender Seminarhotels ins Leben gerufen wurde. Im Jahr darauf wurde eine eigene Geschäftsstelle innerhalb der ÖW etabliert, aus der schließlich die RTK als eigenständige Vereinigung hervorging. Die erklärte Zielsetzung lautete von Anfang an: gemeinsame Synergien zu nutzen, um mit vereinten Kräften am Markt zu agieren.

1984 übernahm Gerd Prechtl unter dem damaligen Präsidenten Robert Winkler die Vizepräsidentschaft der Arbeitsgemeinschaft. In dieser Phase beruhte das Geschäftsmodell auf der Vermittlung von Seminaranfragen im Raum Wien und Ostösterreich gegen Provision. Mit der Übernahme der Präsidentschaft durch Prechtl weitete sich die Kundenbetreuung und Hotelvermittlung auf ganz Österreich aus.

Das Aufkommen der Digitalisierung brachte auch eine Neupositionierung von RTK mit sich. Diese erfolgte durch eine Rückbesinnung auf die traditionellen Werte und der Etablierung der Organisation als Marketingpartner mit digitalen und analogen Mitteln, von der RTK-Website über den jährlichen Katalog bis zu den KundInnenevents in ganz Österreich und den Nachbarregionen.

Meilenstein: Kostenlose FAIRmittlung

Einen Meilenstein in der Geschichte von RTK und zugleich der Präsidentschaft Dr. Prechtls bildete die Einführung der sogenannten FAIRmittlung, die provisionsfreie Vermittlung von Mitgliedsbetrieben und die kostenlose Servicierung von Kundinnen und Kunden bei ihrer Suche nach geeigneten Locations für ihre Veranstaltungen. Der Grundsatz der FAIRmittlung und die Führung des Vereins als Non-Profit-Organisation bilden bis heute den unverwechselbaren Markenkern von RTK.

Stets auf eine vorausschauende Planung und zukunftsorientierte Strategie bedacht, setzte Prechtl zuletzt den Prozess der Öffnung von RTK als bedeutender Player im gesamtösterreichischen Tourismus, insbesondere im Kongress- und Tagungstourismus in Gang. So bildete RTK jüngst während und nach dem Corona-Lockdown eine starke Stimme für die Interessen der Tagungshotellerie, Konferenzzentren und Eventlocations.

„Dr. Prechtl ist es gelungen, RTK vorausschauend zu führen und die Weichen für die Zukunft unserer Vereinigung zu stellen. Traditionsbewusstsein für bestehende Werte wirkten dabei ebenso bestimmend wie ein stetiger Innovationsgeist und Offenheit für neue Anforderungen. Gemeinsam mit meinem Vorstandskollegium, der RTK-Geschäftsleitung und dem RTK-Team werden wir diesen Weg fortsetzen“, so RTK-Vizepräsident Mag. Thomas Ziegler.

Der Geschäftsführer des Design Center Linz ist seit 2014 Vizepräsident der Vereinigung. Bereits in der Vorstandssitzung im August dieses Jahres war Thomas Ziegler vom RTK-Präsidium unter der Leitung von Gerd Prechtl einstimmig zu dessen Nachfolger designiert worden. „Ich werde diesem Auftrag des hoch geschätzten Verstorbenen und des gesamten Vorstandes nachkommen und mich am 4. November bei der RTK-Generalversammlung zur Wahl für die Nachfolge von Dr. Prechtl als Vereinspräsident stellen“, verspricht Ziegler.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Schenk

RTK-Geschäftsführung

0043 1 505 53 49 10

schenk @ rtk.at