Huawei präsentiert Smart Office Tool Idea Hub

Der intelligente Arbeitsplatz IdeaHub vereint viele verschiedene Anwendungen in einem Gerät und erleichtert nicht nur die Zusammenarbeit im Büro, sondern auch im Home Office.

Wien (OTS) - Huawei hat offiziell die nächste Generation seines intelligenten Kollaborationstools IdeaHub in der CEE and Nordic-Region eingeführt. Dabei handelt es sich um ein intelligentes Büro-System, das sämtliche Szenarien abbildet und die Effizienz von Unternehmen verbessert. Seit Anfang dieser Woche können Kunden in 27 Ländern den IdeaHub bestellen. Die Produktreihe umfasst die Modelle IdeaHub S und IdeaHub Pro. Beide Modelle gibt es sowohl mit 65 Zoll als auch mit 86 Zoll Bildschirmdiagonale.

Der Huawei IdeaHub ist das neueste intelligente Produktivitätstool für den modernen Arbeitsplatz aus der EBG-Division des globalen ICT-Anbieters, und wird die Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten, maßgeblich verbessert. Der intelligente Office-Endpunkt integriert verschiedene Funktionen, darunter die Zusammenarbeit zwischen Mobiltelefonen und PCs über mehrere Bildschirme, ein interaktives Whiteboard, intelligente Handschrifterkennung, Fernzusammenarbeit und Videokonferenzen.

Intelligenter Arbeitsplatz mit einzigartigen Funktionen

Das neue Produkt bietet Anwendern, die einen hochmodernen intelligenten Arbeitsplatz für verschiedene Szenarien suchen, drei einzigartige Funktionen: ein offenes System für Cloud-Videokonferenzen, ein innovatives und einfaches Produktdesign anstelle traditioneller komplexer Hardware und integrierte Funktionalität für Künstliche Intelligenz (KI).

Huawei Idea Hub unterstützt 3D-Partei-Mainstream-Cloud-Videokonferenzdienste und -plattformen, was den komplexen Prozess von Cloud-Videokonferenzen erheblich vereinfacht. Es bietet ein besseres Meeting-Erlebnis in Full 1080p HD (IdeaHub S) und 4K Content Sharing (IdeaHub Pro).

Der neue IdeaHub verkörpert Schlichtheit in seinem physischen Design mit dem schlanken Ständer und der Kombination mehrerer Kabel in nur einem einzigen externen Stromkabel, wodurch eine komplizierte Kabelverlegung vermieden wird. Ideahub erhielt den Red Dot Award 2020 für sein schlankes, zeitgenössisches, benutzerzentriertes Design. Das All-in-one-Produktivitätswerkzeug kann problemlos ein Whiteboard, einen Projektor und eine professionelle Videokonferenzausrüstung ersetzen.



AutoFrame und Unterdrückung von Nebengeräuschen

Der IdeaHub verfügt über KI-Features, wie etwa eine virtuelle Schallunterdrückungsbarriere, die unnötigen Lärm blockiert. Gleichzeitig passt AutoFrame den Kamerawinkel automatisch an den Konferenzraum und die Anzahl der Teilnehmer an. Durch die Verwendung des Arrays aus zwölf Mikrofonen und der 4K-Kamera kann IdeaHub Pro die Stimme des Sprechers automatisch in einem Radius von 8 Metern lokalisieren. Alle Modelle des IdeaHub sind ab sofort verfügbar. Die Preise variieren je nach Modell und starten bei 3.500 Euro.

„ Unser Ziel ist es, universelle 4K und AI in der gesamten Bandbreite von Kollaborationsgeräten sowie die besten Produktivitätswerkzeuge zur Verfügung zu stellen, um die Produktivität und Effizienz der Unternehmen zu verbessern “, sagte Peng Li, Präsident der Cloud & AI Business Group Huawei CEE & Nordic Region.

Nicht zuletzt hat die Corona-Pandemie für sehr viele Menschen zu einer neuen Art der Arbeit geführt. Das Home-Office ist eine neue Realität, die eine effiziente Kommunikation von einem flexiblen, intelligenten Arbeitsplatz aus erfordert: „ Die Vision von Huawei ist es, jeden Menschen, jedes Büro und jede Organisation digital zu erreichen, um eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaffen. Zu diesem Zweck helfen wir Unternehmen jeder Größe und Branche, intelligentere Arbeitsräume zu schaffen “, erklärt Cai Zhimeng, Director of Enterprise Solutions Sales und verantwortlich für die Märkte Österreich, Tschechien und Slowakei.

Über Huawei

Huawei Technologies (www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 170 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte. Huawei erzielte 2019 einen geschätzten Umsatz von 120,9 Milliarden US-Dollar. Damit wurde ein Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Huawei beschäftigt rund 194.000 Mitarbeiter/innen weltweit, von denen mehr als 45 Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2007 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich rund 120 Mitarbeiter/innen

