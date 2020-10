UAA: Praus bestätigt, erolgreicher Kurs wird fortgesetzt.

Ukrainian-Austrian-Association hielt Generalversammlung ab - Präsident Praus zog positive Bilanz über die ersten drei Jahre.

Wels (OTS) - Im Jahr 2017 vom Unternehmer Mag. Alfred Praus und dem Politikberater Stefan Haböck gegründet, verfolgt die private Organisation Ukrainian-Austrian-Association (UAA) das Ziel der stärkeren Vernetzung von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zwischen der Ukraine und Österreich. Business-to-Business-Projekte und unternehmerische Initiativen sind Teil des angebotenen Spektrums.

Bei der Generalversammlung wurde Alfred Praus einstimmig als Präsident bestätigt. Der ehemalige Industriemanager (ua. RHI, Waagner-Biro) lebt und arbeitet seit 2008 vornehmlich in der Ukraine. Stefan Haböck, seit über zehn Jahren im Bereich EU-Politik (ua. in Brüssel) mit Fokus Osteuropa und Westbalkan tätig, wird weiterhin als Vorstandsmitglied die UAA in Österreich betreuen. Neu in den Vorstand rückte als Head of Operations Marianna Kordun auf.

Im Supervisory Council bestätigt wurden der vormalige Vizekanzler und Präsident der IDM Dr. Erhard Busek, ein Unterstützer der UAA seit erster Stunde, als Vorsitzender, sowie Ihor Zhaloba (Präsident Paneuropa Ukraine), der Industrielle Nils Grolitsch (Eurogold Industries), Vorstandsdirektorin Olha Bosak (AICE Hydro Norwegen) und der bekannte Schriftsteller Vitaliy Portnikov als Mitglieder.

Präsident Praus zog eine sehr positive Bilanz über die ersten drei Jahre. Zu den Highlights gehören eine hochkarätige Konferenz zu Foreign Direct Investments, High-Level Gespräche mit Ministern – zuletzt mit Energieministerin Olga Buslavets - sowie regelmäßige kulturelle Veranstaltungen zur Vernetzung von Unternehmen aus Österreich und der Ukraine.

Die UAA ist seit 2018 Mitglied im International Council of Business Associations and Chambers in Ukraine (ICBAC), der Vereinigung der bilateralen Handels- und Wirtschaftskammern der Ukraine, des Vereinigten Königreichs, den USA, Deutschlands, Frankreichs, der Türkei, Schwedens und Kanadas. UAA-Präsident Praus fungiert seit 2019 dort auch als Generalsekretär.

www.ukrainian-austrian-association.com | www.icbac.com

