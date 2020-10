ÖSTERREICH: Ursula Stenzel spricht sich gegen FPÖ-Doppelspitze aus

"Ich halte nichts von Doppelspitzen" - "FPÖ muss sich programmatisch und personell völlig neu aufstellen"

Wien (OTS) - Die Wiener FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel spricht sich im Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Dienstagsausgabe) als erste ranghohe FPÖ-Politikerin für eine personelle Veränderung an der blauen Parteispitze aus. Stenzel in ÖSTERREICH: "Österreich und Wien brauchen eine Partei der rechten Mitte. Wir müssen in fünf Jahren programmatisch und personell völlig neu aufgestellt sein und gestärkt wieder antreten. Ich bin gegen Sündenbock-Geschichten. Sie sind mir zu einfach. Dominik Nepp etwa könnte in Wien bleiben, er trägt die wenigste Schuld und könnte in fünf Jahren zeigen, was er ohne externe Negativeffekte kann."

Auf die Frage, ob die Doppelspitze Hofer-Kickl in der Bundespartei Zukunft habe, antwortet Stenzel: "Ich halte nichts von Doppelspitzen. Doppelt gemoppelt ist immer schlecht, das hat in Wien schon bei Strache-Nepp nicht funktioniert. Jetzt sind wir im Tal der Tränen gelandet. Darüber kann man nicht hinwegsehen. Denn alle Wahlen werden in Wien gewonnen oder verloren."

Zum Absturz der FPÖ am Wahlsonntag meint Stenzel: "Wir müssen schonungslos analysieren, was da passiert ist. Unsere eigenen Wähler waren angefressen und sind einfach nicht hingegangen. Es ist schon die Schuld der Wahlwerbenden, wenn sie die Wähler nicht abholen können."

