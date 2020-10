Trauer um Johann Wimmer: Ehemaliger Bezirksvorsteher im Alter von 83 Jahren gestorben

Doris Bures und Gerald Bischof (SPÖ): Verlieren einen großen Sozialdemokraten

Wien (OTS/SPW) - Mit tiefer Trauer reagieren die Vorsitzende der SPÖ Liesing, Doris Bures, und der Bezirksvorsteher von Liesing, Gerald Bischof, auf den Tod von Johann Wimmer, ehemaliger Wiener SPÖ-Abgeordneter und Bezirksvorsteher von Liesing (a.D.). „Mit Hans Wimmer ist ein großer Sozialdemokrat von uns gegangen. Seine Haltung, sein persönliches Engagement und sein Wirken als sozialdemokratischer Kommunalpolitiker haben die Stadt, insbesondere unseren Bezirk, für den er sich stets mit Herzblut und Leidenschaft einsetzte, geprägt. Unsere Anteilnahme gilt in diesen Stunden seiner Familie“, zeigen sich Doris Bures und Gerald Bischof betroffen.****

„Ich weiß nur zu gut: Alles in seinem Leben hat er sich hart erarbeiten müssen, ihm wurde nur wenig in die Wiege gelegt. Umso größer war aber sein Herz, wenn es darum ging, sich für seine Mitmenschen einzusetzen, Verbesserungen zu erreichen und zu kämpfen – ob als Betriebsrat, Gemeinderat oder eben später als Bezirksvorsteher des 23. Bezirks“, so die Bezirksparteivorsitzende Doris Bures.

„Ich werde Hans Wimmer vor allem für seine starke Persönlichkeit und als Beispiel eines überzeugten – wie auch überzeugenden – Kommunalpolitikers in Erinnerung behalten. Er war ein großer Humanist, der BürgerInnen, KollegInnen, MitarbeiterInnen stets auf Augenhöhe begegnet ist. Als ehemaliger Bezirksvorsteher von Liesing und Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat hat er sich stets für das Miteinander und den Zusammenhalt in unserer Stadt eingesetzt. Mit seinem Tod verlieren wir einen großen Sozialdemokraten“, so Gerald Bischof.

„Wir wünschen der Familie und den Hinterbliebenen viel Kraft. Johann Wimmer wird uns in ewiger Erinnerung bleiben“, so Bures und Bischof abschließend.



Johann Wimmer war von 1983 bis 1988 Abgeordneter zum Wiener Gemeinderat und Landtag (SPÖ) und wurde im Dezember 1988 zum Bezirksvorsteher für den 23. Bezirk gewählt. Dieses Amt übte er bis 1995 aus. Darüber hinaus war Wimmer von 1987 bis 1994 Parteivorsitzender der SPÖ Liesing. Für sein politisches Schaffen wurde Johann Wimmer 1996 das "Wiener Goldene Ehrenzeichen" verliehen. (Schluss)

