AGC Biologics ernennt Luca Alberici zum neuen Generaldirektor

Standortleiter des Standorts Mailand, Italien

Seattle (ots/PRNewswire) - AGC Biologics, eine weltweit führendes Unternehmen für biopharmazeutische Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), hat eine neue Ernennung bekannt gegeben, um die Integrationsbemühungen einzuleiten, die sich aus der Übernahme von MolMed am 31. Juli 2020 ergaben. MolMed ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und klinische Validierung von Zell- und Gentherapien zur Behandlung von Krebs und seltenen Krankheiten konzentriert. Mit sofortiger Wirkung wird Luca Alberici vom Chief Business Officer von MolMed in die Rolle des General Manager/Standortleiters am Standort Mailand, Italien, wechseln.

Lucia Alberici wird die Führung und das Standortmanagement übernehmen, um die weitere Ausführung von erstklassigen Zell- und Gentherapie-Auftragsentwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen vom Standort Mailand, Italien, aus sicherzustellen. Er wird das kontinuierliche Wachstum des Standorts unterstützen und gleichzeitig eng mit den Kollegen in Seattle, Heidelberg und Chiba zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Geschäft die kombinierten globalen Fähigkeiten von AGC Biologics nutzt und integriert.

"Wir freuen uns sehr, Herrn Alberici zum Generaldirektor/Standortleiter am Standort Mailand, Italien, ernennen zu können. Er wird für Kontinuität in der Führung am Standort Mailand sorgen und maßgeblich an der Weiterentwicklung der Kapazitäten und Fähigkeiten des Standorts beteiligt sein", kommentierte Kasper Moller, Chief Technology Officer von AGC Biologics. "Herr Alberici's Erfolgsbilanz auf dem Gebiet der Zell- und Gentherapie und seine nachgewiesenen Führungsqualitäten sind ein großer Gewinn für unser Team, und er wird die weitere hohe Leistungsfähigkeit des Mailänder Standorts und die Entwicklung des Bereichs Zell- und Gentherapie sicherstellen."

Herr Alberici besitzt einen Doktortitel und einen Master in Zell- und Molekularbiologie der Libera Università Vita-Salute San Raffaele sowie einen Master of Business Administration (MBA) der SDA Bocconi. Sein reicher Bildungshintergrund wird durch mehr als 14 Jahre Branchenerfahrung mit strategischer Geschäftsentwicklung, Lizenzierung, Projektmanagement und geistigem Eigentum für die Entwicklung und Vermarktung großer Moleküle und Spezialmedikamente ergänzt.

Um mehr über das globale Netzwerk der Einrichtungen von AGC Biologics zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.agcbio.com/.

Informationen zu AGC Biologics

AGC Biologics ist ein weltweit führendes biopharmazeutisches Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO), das sich der Bereitstellung eines hohen Servicestandards zur Lösung komplexer Kundenherausforderungen verschrieben hat. Das Unternehmen ist innovationsgetrieben und investiert kontinuierlich in Technologien, die die jahrzehntelange bewährte Expertise in der Arzneimittelentwicklung und -herstellung ergänzen, einschließlich der Bearbeitung von FDA-, PDMA- und EMA-Zulassungen, ergänzen Das Angebot an anpassbaren Bioprocessing-Dienstleistungen umfasst die Entwicklung und Herstellung von therapeutischen Proteinen auf Säugetier- und Mikrobenbasis, Proteinexpression, Plasmid-DNA (pDNA)-Unterstützung, Entwicklung und Konjugation von Antikörpermedikamenten, Herstellung viraler Vektoren, Gentechnik von Zellen, Zelllinienentwicklung mit einem proprietären CHEF1®-Expressionssystem, Zellbanking und Lagerung.

AGC Biologics beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter, die sich der Unterstützung von Kunden in allen Phasen der Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung verschrieben haben, mit entscheidender Expertise in der Prozessentwicklung, Formulierung und analytischen Prüfung. Das globale Servicenetz umfasst Standorte in den Vereinigten Staaten in Seattle, Washington und Boulder, Colorado; in ganz Europa in Kopenhagen, Dänemark; Heidelberg, Deutschland; Mailand und Bresso, Italien; und in Asien in Chiba, Japan.

Erfahren Sie mehr unter www.agcbiologics.com, oder finden Sie uns auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/agcbiologics/ und Twitter @agcbiologics.

Rückfragen & Kontakt:

Samira Kefi - 651-895-7561