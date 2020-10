Aviso: Warnstreik bei MAN und Kundgebung am 15. Oktober in Steyr

Steyr (OTS) - Betriebsräte und Beschäftigte von MAN Truck&Bus in Steyr kämpfen um ihre Arbeitsplätze. Dem profitablen Standort droht die Schließung, was die Existenz von 2.300 Menschen bei MAN und tausenden weiteren ArbeitnehmerInnen bei Zulieferern in der Region bedroht.

Am Donnerstag, dem 15. Oktober 2020, treten die MAN-Beschäftigten in einen Warnstreik. Sie marschieren um 12 Uhr vom Werksgelände in der Schönauerstraße 5 zu einer

Protestkundgebung

am 15. Oktober 2020

um 12:30 Uhr

am Steyrer Stadtplatz, an der sich auch die Steyrer Bevölkerung beteiligen wird.

Wir bitten um Ankündigung in Ihrem Medium und würden uns freuen, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen!





Rückfragen & Kontakt:

Carmen Braun

ÖGB OÖ Kommunikation

Tel: +43 664 61 45 110

E-Mail: carmen.braun @ oegb.at