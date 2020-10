Steinbach Group: Neuer Hauptsponsor der Black Wings 1992

Linz (OTS) - Das in Schwertberg ansässige Unternehmen Steinbach Group darf sich seit heute Hauptsponsor der Black Wings 1992 nennen. Rechtzeitig vor dem am Abend stattfindenden Spiel gegen EC Red Bull Salzburg wurde der Vertrag unterzeichnet.

Neue Partnerschaft

„Wir freuen uns sehr, dass unser Team von Steinbach unterstützt wird“, sagt Peter Freunschlag, Präsident der Black Wings. „Die richtigen Partner sind für eine erfolgreiche Saison ein wichtiger Baustein“, fügt Gregor Baumgartner, Manager der Black Wings, hinzu.

Das führende Produktions- und Großhandelsunternehmen in Europa und die Linzer Eishockey-Mannschaft unterzeichnen am 09.10.2020 vormittags den Sponsor-Vertrag. Steinbach ist somit der neue Hauptsponsor der Black Wings.

Auch Horst Lauß, Geschäftsführer Steinbach, freut sich über die neue Partnerschaft: „Die Black Wings sind ein Linzer Traditionsverein. Als oberösterreichisches Unternehmen sind wir sehr stolz darauf, das Team unterstützen zu dürfen.“ Lauß wünscht für das heutige Spiel gegen EC Red Bull Salzburg alles Gute.

Nähere Details werden im Pressegespräch kommende Woche bekanntgegeben.

Fotomaterial finden Sie unter: http://pressecenter.reichlundpartner.com/News.aspx

Über Steinbach

Seit mehr als 20 Jahren ist Steinbach der Spezialist für Schwimmbädern und Zubehör wie Filteranlagen, Wasserpflege, Solarduschen und aufblasbare Fun-Produkte. Heute zählt Steinbach zu den führenden Produktions- und Großhandelsunternehmen in Europa. „Aktuell beschäftigen wir mehr als 300 Mitarbeiter an drei Standorten, sind zudem Vertriebspartner für Qualitätsmarken wie Intex, einem der größten Hersteller von Pools und Zubehör. Mit unseren Produkten wollen wir unseren Kunden so gut es geht dabei helfen, Urlaub im eigenen Garten so richtig genießen zu können“, so Mag. Horst Lauß.

