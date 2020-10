Aschbacher gratuliert Alfred Trendl zur Wiederwahl als Präsident des katholischen Familienverbands

Trendl ist starke Stimme für Österreichs Familien

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Alfred Trendl herzlichst zur Wiederwahl zum Präsidenten des katholischen Familienverbands, so Familienministerin Christine Aschbacher. „Als Familienministerin und Mutter ist mir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein besonderes Herzensanliegen“, so Aschbacher.



„Der katholische Familienverband ist eine bedeutende Anlaufstelle für Familien und bietet unterstützende Beratung in Fragen der Vereinbarkeit und Kindererziehung. Mit Alfred Trendl wurde ein Familienexperte erneut an die Spitze des Katholischen Familienverbands gewählt, der eine starke Stimme für unsere Familien im Land ist und die individuellen Bedürfnisse von Eltern und Kindern ernst nimmt“, betont Aschbacher.



