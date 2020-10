Noch bis Sonntag online: wahlkabine.at zur Wien-Wahl 2020

Schon fast 300.000 WählerInnen informieren sich bei wahlkabine.at

Wien (OTS) - Kurz vor der Wien-Wahl haben sich schon fast 300.000 WählerInnen auf wahlkabine.at informiert und fast 5 Millionen Einzelfragen beantwortet. Die unabhängige Orientierungshilfe hat bei allen Parteien, die am 11. Oktober wienweit kandidieren, Positionen zu Klimaschutz, Migration, Bildung und mehr abgefragt: Noch bis Sonntag lassen sich eigene Standpunkte mit den Antworten der Parteien vergleichen. Damit verschaffen sich WienerInnen spielerisch einen Überblick, wofür die neun Parteien tatsächlich stehen. Auch in der derzeitigen Corona-Situation und einem Rekordwert an BriefwählerInnen, bietet wahlkabine.at eine sichere Orientierungshilfe – auch von zuhause aus.

Auf wahlkabine.at können sich UserInnen sicher sein, dass die Antworten den tatsächlichen Parteipositionen entsprechen. Verena Richter, Projektleiterin von wahlkabine.at: "Akzeptiert werden ausschließlich Antworten der Landesparteigeschäftsführungen, die dann von einem renommierten Redaktionsteam dem Realitätscheck unterzogen werden." Zusätzlich bietet wahlkabine.at ein begleitendes Online-Glossar und sachliche Informationen zu Politikinhalten an.

Die Teilhabe am politischen Prozess und der Zugang zu unabhängigen Wahlinformationen braucht nicht nur eine zeitgemäße Aufbereitung, wahlkabine.at ist es auch wieder gelungen, Debatten zu hochaktuellen Themen anzustoßen: "Fragen zum Lueger Denkmal, Bevorzugung von MigrantInnen bei der Jobvergabe durch die Stadt Wien oder zur Bewaffnung von Polizeieinheiten, werden breit diskutiert" zeigt sich Konrad Becker vom Institut für Neue Kulturtechnologien, erfreut.

Rückfragen & Kontakt:

t0/ Institut für Neue Kulturtechnologien

Johanna Kuchling

+43 664 9984599‬

info @ wahlkabine.at