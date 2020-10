ÖVP-Frauen Bundesleitung mit neuer Generalsekretärin

Wechsel bei den ÖVP-Frauen: Stephanie Lamezan-Salins ist neue Generalsekretärin und übernimmt Amt von Janina Nolz

Wien (OTS) - Seit Anfang Oktober ist Stephanie Lamezan-Salins neue Generalsekretärin der ÖVP-Frauen. Die 35-jährige Wienerin wurde im Bundesvorstand einstimmig gewählt. „Ich freue mich, dass mit Stephanie Lamezan-Salins eine enthusiastische Fürsprecherin für die Anliegen der Frauen mein Team verstärkt. Durch ihre langjährige Erfahrung in der Bundespolitik bringt sie ein großes Netzwerk und viel fachliche Expertise in die neue Rolle ein“, so Juliane Bogner-Strauß, Bundesleiterin der ÖVP-Frauen, die sich auch bei der scheidenden Generalsekretärin Janina Nolz für ihren Einsatz und ihre großartige Arbeit in den vergangenen Jahren bedankt.

Die ÖVP Frauen als politische Kraft für Frauen in ganz Österreich setzen sich weiterhin verstärkt für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen, der partnerschaftlichen Aufteilung zwischen Frau und Mann und dem damit verbundenen automatischen Pensionssplitting ein. Auch dem Gewaltschutz gilt ein besonderer Schwerpunkt.

Stephanie Lamezan-Salins hat ein Studium der Geistes- und Kulturwissenschaften in Wien absolviert. Nach einigen Stationen in der Wirtschaft war sie als Kabinettsmitarbeiterin für drei ÖVP-Ministerinnen für Frauenpolitik zuständig, zuletzt bei Frauenministerin Susanne Raab. Stephanie Lamezan-Salins ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.

