VP-Holawatsch: Ja zur multifunktionalen Sporthalle – aber in Floridsdorf!

Floridsdorfer Infrastruktur muss endlich neu geschaffenem Wohnraum angepasst werden

Wien (OTS) - „Dass die Stadt Wien eine Sportoffensive für Wien ankündigt, ist zu begrüßen – sofern diese ernst gemeint ist und nach der Wahl am Sonntag nicht wieder in einer Schublade verstaubt“, betont Erol Holawatsch, Bezirksparteiobmann der neuen Volkspartei Floridsdorf. Er fordere bereits seit rund zehn Jahren eine Multifunktionshalle, im 21. Bezirk wäre der perfekte Standort dafür. „In unserem Bezirk entstehen tausende Wohnungen, jetzt muss aber auch die Infrastruktur nachziehen“, so Holawatsch.

Sport verbinde, fördere Integration und sei gleichzeitig eine generationenübergreifende Komponente, die für den sozialen und den wirtschaftlichen Bereich wichtig sei. „Ich werde alles daransetzen, dieses Projekt nach Floridsdorf zu holen. Die Bedürfnisse der Flächenbezirke müssen endlich gehört und dürfen nicht immer an die der Innenbezirke hintangestellt werden", betont Holawatsch abschließend.



