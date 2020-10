ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 42 von 12. Oktober 2020 bis 18. Oktober 2020)

Montag, 12. Oktober 2020

09:30 BM Dr. Margarete Schramböck verleiht das Gütesiegel „equalitA“ an das Unternehmen Pfizer (Florido Tower, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien)

10:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Eröffnung des „Wallentin-Holzgebäude“ der Universität für Bodenkultur teil (Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien)

13:00 Fototermin mit StS Dr. Magnus Brunner und Landesrat DI Ludwig Schleritzko zum Thema „Wasserstoff-Zug“ (Bahnhof, 2700 Wiener Neustadt)

BM Mag. Alexander Schallenberg beim Rat für „Auswärtige Angelegenheiten" (Luxemburg)





Dienstag, 13. Oktober 2020

09:30 StS Dr. Magnus Brunner eröffnet das „Aviation Forum Austria“ (virtuell)

13:00 Infovortrag von BM Mag. Klaudia Tanner zum Thema „Perspektiven der Landesverteidigung“ anlässlich der Tagung der Parlamentarischen Bundesheerkommission (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien)

17:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am „Ökumenischen Gottesdienst“ teil (Hofburgkapelle, 1010 Wien)

BM Mag. Karoline Edtstadler beim Rat für „Allgemeine Angelegenheiten“ (Luxemburg)

Mittwoch, 14. Oktober 2020

08:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

10:00 Plenum des Nationalrates mit Budgetrede von BM Mag. Gernot Blümel, MBA (Parlament, 1010 Wien)

16:00 BM Dr. Margarete Schramböck besucht die Lehrlinge der Firma MediaMarkt (MediaMarkt Wien Gerngross, Mariahilfer Straße 42, 1070 Wien)

16:00 BM Mag. Klaudia Tanner nimmt an der Verleihung des Ehrenpreises „Pro Defensione“ an GenMjr Mag. Erwin Hameseder und an der Verleihung des Ehrenpreises „Pro Defensione Junior 2019“ an Hauptmann Klaus Stockinger teil (Maria-Theresien-Kaserne, Am Fasangarten 2, 1130 Wien)

18:00 MEP Mag. Othmar Karas nimmt als Kamingast am „Cash Handelsforum“ teil (virtuell)

Donnerstag, 15. Oktober 2020

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)

10:30 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am digitalen informellen EU-Ministerrat mit dem Schwerpunkt „Digitalisierung“ teil (virtuell)

10:50 MEP Mag. Othmar Karas diskutiert mit Schülerinnen und Schülern der Bundeshandelsakademie Feldkirch (virtuell)

17:00 StS Dr. Magnus Brunner nimmt an der „Roadmap 2050 – The Future of Air Travel 2020“ teil (Flughafen Wien, 1300 Schwechat)

17:00 BM Mag. Karoline Edtstadler, Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec und Bundesratspräsidentin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler nehmen an der Veranstaltung „100 Jahre Bundesverfassung - Frauen in Verantwortung“ teil (Haus der Geschichte, Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien)

18:00 Podiumsdiskussion mit BM Dr. Susanne Raab zum Thema „Runde der Regionen“ zum Fokus Frau der Regionalmedien Austria teil (virtuell)

