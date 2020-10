„Heimat Fremde Heimat“ über verfolgte Uiguren und Sudetendeutsche in Österreich

Am 11. Oktober um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 11. Oktober 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Uiguren systematisch verfolgt

Seit der Veröffentlichung der „China Cables“ wurde die schreckliche Situation der ethnisch-religiösen Minderheit der Uiguren in China der Weltöffentlichkeit bekannt. Das kommunistische Regime betreibt demnach mehrere Internierungslager, in denen mit allen Mitteln versucht wird, den Insassinnen und Insassen ihre Religion, Kultur und Sprache auszutreiben. China selbst spricht zwar von „Ausbildungszentren“, doch die etwa 350 Uigurinnen und Uiguren in Österreich bangen um ihre Familien in China. Denn sie haben zum Teil seit Jahren keine Lebenszeichen mehr von ihren Verwandten erhalten. Ajda Sticker berichtet.

Sudetendeutsche – Der Umgang mit Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit

Wie wird ein Vertreibungstrauma weitergegeben und verarbeitet? Diese Frage stellen sich aktuell auch die Sudetendeutschen in Österreich. Hans-Günter Grech, Obmann des Sudetendeutschen Kulturverbandes für Südmährer, diskutiert im Gespräch mit seinem Enkel die alte und neue Heimat und erklärt, dass sich durch den Kontakt mit jungen Tschechinnen und Tschechen neue Perspektiven für die Minderheit auftun. Großvater und Enkel stellen sich auch der Frage, warum die Sudetendeutschen oft in die Nähe von nationalsozialistischem Gedankengut gerückt werden. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

Neurofibromatose – Opernsänger hilft kranken Kindern

„Jetzt sind es nur Flecken auf der Haut, aber ich weiß, dass die später zu Knötchen werden“, erzählt der 13-jährige Nils. Er leidet an der seltenen Hauterkrankung „Neurofibromatose“, kurz „NF“. Es ist ein Gendefekt, bei dem die Haut nach außen hin gutartige Knoten bildet. In Österreich leben etwa 4.000 Menschen mit dieser Krankheit. Nun macht sich der Opernsänger Thomas Weinhappel für NF-Kinder stark – ihn verbindet eine persönliche Geschichte mit dieser Erkrankung. Čedomira Schlapper berichtet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at