Neue Volkspartei Wien startet in die Zielgerade: 48 Stunden für mehr Türkis in Wien

Wahlkampfabschluss mit Spitzenkandidat Gernot Blümel und Bundeskanzler Sebastian Kurz

Wien (OTS) - Gemeinsam mit Spitzenkandidat Gernot Blümel und Bundeskanzler Sebastian Kurz startet die neue Volkspartei Wien heute in die Zielgerade – in die letzten 48 Stunden bis zur Wahl am 11. Oktober. Aufgrund der massiv steigenden Corona-Zahlen findet auch der Wahlkampf-Abschluss als digitales Format statt. „Die Sicherheit und Gesundheit der Wienerinnen und Wiener geht vor“, so Wahlkampfleiterin und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner. Sowohl über www.gernot-bluemel.at als auch über die Facebook-Seite von Spitzenkandidat Gernot Blümel kann der Wahlkampf-Abschluss in den Arkaden der neuen Volkspartei Wien live mitverfolgt werden.

Im Rahmen des Wahlkampfabschlusses – moderiert von Bernadette Arnoldner und Peter L. Eppinger – wird ein Rückblick auf den Wahlkampf der letzten Wochen geworfen. Neben Wahlkampfeindrücken aus den Bezirken, von Unterstützerinnen und Unterstützern sowie den Kandidatinnen und Kandidaten gibt es auch Live-Gäste wie Bundeskanzler Sebastian Kurz und den steirischen Landesrat Christopher Drexler. Zahlreiche Unterstützer aus den Bundesländern helfen mit, Überzeugungsarbeit für mehr Türkis in Wien zu leisten. Anschließend folgt der Schluss-Appell von Spitzenkandidat Gernot Blümel und der 48-Stunden-Countdown startet.

Ausgehend von der Lichtenfelsgasse gehen die türkisen Wahlkampfhelfer für zahlreiche Verteilaktionen in Wiens Grätzl und Bezirke – mit Wahlkampfautos, Fahrrädern und zu Fuß. „Der Countdown läuft. Es sind nur noch wenige Stunden bis zur Wahl. Wir kämpfen bis zum Schluss um jede einzelne Stimme und geben auch die letzten zwei Tage vor der Wahl noch Vollgas für mehr Türkis in Wien“, so Bernadette Arnoldner.

LIVESTREAM:

Der Wahlkampfabschluss der Neuen Volkspartei Wien kann via Livestream oder über Facebook verfolgt werden:

www.gernot-bluemel.at

https://www.facebook.com/gernot.blumel.1/

FOTOS:

Die Neue Volkspartei Wien stellt laufend druckfähige Fotos zur honorarfreien Verwendung über folgenden Link zur Verfügung:

http://bit.ly/48StundenWien

VIDEOs:

Die Videos vom Wahlkampf-Abschluss finden Sie hier:

https://drive.google.com/file/d/1LCQG7YCzsDDTeHTgKaBdRUhejmi-S4qT/view



https://drive.google.com/file/d/1PX19gQQgKDTddf-RFalb6pCbcpJjGhd-/view

https://drive.google.com/file/d/1-59RYxDN3t7ljz9BinHYStlIcgLxAyTU/view

https://drive.google.com/drive/folders/1VfrYFlwH_7Jdqx3_yAdAl3Llf-fxLuS7





